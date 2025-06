Robert Lewandowski pojawił się na koncercie Quebo! To był jednak tylko wstęp

Robert Lewandowski na koncercie online u Quebo. Pojawi się też na żywo?

Quebonafide postanowił w dość nieoczekiwany sposób zamknąć tę część swojej działalności artystycznej związanej z rapem. Koncert Północ / Południe jest wyjątkowy z różnych powodów, a jednym z nich jest fakt, że pierwsza jego część, Akt I, odbył się... w sieci. Zainteresowanie koncertem online, który kosztował 99 złotych, było tak duże, że platforma streamująca to wydarzenie miała problemy z płynnością działania. Co więcej, Quebo nie rapował utworów, lecz je śpiewał, co było dużym zaskoczeniem dla fanów. Na ekranie pojawiło się również wiele gwiazd, w tym właśnie Robert Lewandowski, który przysłuchiwał się śpiewającemu artyście w jednym z lokali.

Na ekranie widzimy fragment, na którym Quebonafide śpiewa w dość kameralnym miejscu. Na jeden z kanap siedzi Robert Lewandowski, a fragment utwory wykonywany przez rapera też nie jest przypadkowy. – Zaśpiewać z Lewym Candy, wjechać Lambo na Everest, w sumie to mógłbym je tam wnieść, w sumie to mógłbym wnieść i sześć – słyszymy. Pierwszy wers jest oczywiście nawiązaniem do sytuacji, która miała faktycznie miejsce – w 2023 roku Robert i Anna Lewandowscy obchodzili 10. rocznicę ślubu, z okazji której odnowili swoją przysięgę małżeńską. Później zorganizowali imprezę w Barcelonie, na której obecny był również Quebo. W sieci pojawiły się później nagrania, jak Lewandowski razem z raperem wykonują właśnie utwór „Candy”, jeden z najpopularniejszych w dorobku Quebonafide.

Z pewnością popularny raper rozbudził apetyty wśród fanów, a Akt II, czyli dopełnieni całego przedsięwzięcia, odbędzie się w piątek (27 czerwca) oraz sobotę (28 czerwca) na PGE Narodowym w Warszawie. Część fanów zaczęła się nawet zastanawiać, czy Lewandowski nie pojawił się właśnie na PGE Narodowym, by wykonać z Quebonafide wspomniane wyżej Candy również na żywo, przed tysiącami zgromadzonych słuchaczy. Na to pytanie odpowiedź poznamy już niedługo.