Sceny po blamażu Macieja Skorży w KMŚ. O zachowaniu kibiców Urawy mówi cały świat

Kluczowa deklaracja z PZPN ws. selekcjonera. Łukasz Wachowski powiedział to wprost

Cezary Kulesza zszokuje wszystkich? To on może zastąpić Probierza po upadku rozmów ze Skorżą

To byłaby niespodzianka

Były kapitan widzi to tak

Maciej Skorża w ostatnich godzinach był postacią numer jeden w polskiej piłce. Główny faworyt do przejęcia reprezentacji Polski na oficjalnej konferencji prasowej przed meczem swojego klubu w Klubowych Mistrzostwach Świata publicznie ogłosił, że nie zostanie nowym selekcjonerem Biało-Czerwonych. Polski Związek Piłki Nożnej musi więc wybrać innego kandydata, a Skorża skupił się na dalszej pracy z japońską drużyną Urawa Red Diamonds. Ta po dwóch meczach nie miała już szans na awans do fazy pucharowej tegorocznych KMŚ, ale miała przed sobą ostatnie starcie z meksykańskim Monterrey. To zupełnie nie poszło po myśli polskiego trenera i jego piłkarzy.

Cezary Kulesza zszokuje wszystkich? To on może zastąpić Probierza po upadku rozmów ze Skorżą

Niespodziewane sceny po blamażu Skorży w KMŚ

Słynąca z dobrej defensywnej gry Urawa kompletnie posypała się w meczu o honor po porażkach z argentyńskim River Plate (1:3) i włoskim Interem (1:2). Już po pierwszej połowie Monterrey prowadziło 3:0, a po przerwie nie doszło do pogoni Japończyków. W doliczonym czasie gry German Berterame ustalił wynik meczu na 4:0 i Urawa w poczuciu klęski musiała udać się w podróż powrotną do Japonii.

Ta musiała być najcięższa dla kibiców, którzy w trakcie KMŚ skradli serca sympatyków piłki na całym świecie. Doping kibiców Urawy z wcześniejszych meczów podbijał internet, a japońskich fanów nie zabrakło też na ostatnim meczu "o pietruszkę". Tym razem Japończycy zachwycili jednak zupełnie inną postawą - filmik świadczący o ich wysokiej kulturze osobistej szybko obiegł internet. Mianowicie kibice Urawy z workami na śmieci posprzątali po sobie całą trybunę stadionu w Pasadenie! Ten filmik udostępniony przez oficjalnego nadawcę KMŚ po prostu trzeba zobaczyć.

Kluczowa deklaracja z PZPN ws. selekcjonera. Łukasz Wachowski powiedział to wprost