Wielki cios dla Denisa Załęckiego przed FAME 26! Klęska to mało powiedziane

Coraz mniej niewiadomych przed galą FAME 26, która odbędzie się 12 lipca w Warszawie. W poniedziałek (23 czerwca) ogłoszono komplet 10 zawodników w wielkim turnieju o milion złotych w sztabkach złota. Lista ośmiu uczestników zależała jednak od internautów - uruchomiono specjalne głosowanie, które dobiegło końca w środę wieczorem (25 czerwca). Z tej okazji FAME MMA zorganizowało specjalny program "Cage", podczas którego oficjalnie ogłoszono wyniki głosowania. Ku zaskoczeniu wielu widzów, jednym z dwóch odrzuconych zawodników okazał się być Denis Załęcki!

Denis Załęcki odstrzelony przez internautów przed FAME 26

Jeden z najpopularniejszych polskich freak-fighterów wyraźnie przegrał w głosowaniu z ósemką rywali i został jedynie rezerwowym. W tej roli stoczy walkę z drugim odrzuconym - Patrykiem "Glebą" Tołkaczewskim, a zwycięzca zyska miano "jokera" i będzie mógł wejść do turnieju w razie niezdolności któregoś z zawodników.

W turnieju wystąpią z kolei: Mateusz "Don Diego" Kubiszyn (97,84 proc. głosów), Denis Labryga (96,82 proc.), Daniel Omielańczuk (92 proc.), Norman Parke (91,13 proc.), Tomasz Sarara (88,06 proc.), Alberto Simao (82,13 proc.), Marcin Sianos (80,35 proc.) i Kamil Minda, który początkowo przegrywał w głosowaniu z Załęckim, ale ostatecznie wygrał z nim o ponad 12 tysięcy głosów - 60925 do 48178.

- Wiedziałem od początku, że tak będzie. Bo mnie ludzie nie lubią. A szczególnie ostatnio ci, co mówiłem, że zarobiłem na hejcie tyle pieniędzy i przez to mieli ból du**. Dlatego nie głosowali - skomentował wyniki głosowania Załęcki. - Jak nie będę w turnieju, to i tak zarobię. 100 procent wynagrodzenia. Tak, że dzięki hejterki. Dzięki wam nie muszę się męczyć - dodał.