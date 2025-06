Cezary Kulesza zszokuje wszystkich? To on może zastąpić Probierza po upadku rozmów ze Skorżą

Probierz trafił z 12 metrów!

Probierz podczas mistrzostw Polski nie zdołał zakwalifikować się do rundy finałowej. Udział zakończył na drugiej rundzie. Po zawodach tłumaczył, że dla niego najważniejsze było to, że mógł przejść kilka kilometrów i odpocząć na świeżym powietrzu. Szkoleniowiec Jak wypadł były selekcjoner w tej rywalizacji?

- Myślę, że jest bardzo zadowolony ze swojego występu - mówi Dudek w rozmowie z „Super Expressem”. - Szczególnie, że w ostatnim dniu zawodów trafił do dołka z 12 metrów, co bardzo rzadko się zdarza. Było to słychać na całym polu. Zatem ekspresja Michała też była słyszalna - dodaje z uśmiechem.

Były selekcjoner musiał odpocząć od zgiełku

Ostatnio Probierz miał burzliwy okres za sterami reprezentacji Polski. Popadł w konflikt z Robertem Lewandowskim, któremu zabrał opaskę. A po przegranej z Finlandią w el. MŚ zdecydował o rezygnacji z prowadzenia drużyny narodowej.

- Wydaje mi się, że potrzebował meczów golfowych, gdzie można odpocząć od tego zgiełku, który go teraz otacza - tłumaczy Dudek. - Myślę, że dla wielu ludzi, którzy są związani z biznesem i pracują pod presją, to golf jest bardzo dobrą formą takiej odskoczni. Spędza się dobrze czas wśród natury. Nie ma za dużo ludzi, bo zawsze gramy po trzech-czterech, więc można naprawdę szybko dojść do siebie pod względem emocjonalnym - zaznacza.

Szkoleniowiec robi szybkie postępy w golfie

Bez wątpienia były trener Biało-czerwonych połknął golfowego bakcyla. Probierz zawsze powtarzał, że to właśnie Dudek był jego mentorem w golfie i nauczył go grać. Czy szkoleniowiec zrobił postęp?

- Tak - przekonuje Dudek. - Michał wystartował pierwszy raz na zawodach rangi mistrzowskiej. Radził sobie dobrze. Golf ma różne poziomy. Michał jest dopiero na początku tej drogi, ale będzie robił szybkie postępy - twierdzi.

Słynny bramkarz o umiejętnościach Probierza

Były bramkarz m.in. Liverpoolu i Realu został kapitanem drużynowej reprezentacji Polski w golfie. Przed zespołem udział w mistrzostwach Europy, które na początku września odbędą się w Austrii. Czy trener Probierz może liczyć na powołanie na turniej?- Dostałem nominację na bycie kapitanem - potwierdza Dudek. - Michał kiedyś na pewno będzie miał taką szansę. Jest ambitnym zawodnikiem. To obiecujący golfista, ale musi popracować. Do Austrii pojedzie czołówka polskich golfistów – podkreśla.

Dudek zbiera skład na EURO

Legendarny bramkarz reprezentacji Polski wierzy w to, że podczas turnieju Biało-czerwoni sprawią niespodziankę.

- Niebawem zbierzemy skład, który będzie nas reprezentował na EURO – wylicza Dudek. - Będzie liczył sześciu zawodników. Dwóch już mamy. W tym gronie jestem ja i Mariusz Czerkawski. Postaramy się o dobry, historyczny wynik dla polskiego golfa. Może doświadczenie wyniesione ze sportu w jakiś sposób przełoży się na zmagania i rywalizację golfową - zastanawia się mistrz Polski.

Trener Michał Probierz (53 l.) rozstał się z piłkarską reprezentacją Polski, ale szybko znalazł sobie nowe zajęcie. Wziął udział w mistrzostwach Polski w golfie. Do tej dyscypliny przekonał go Jerzy Dudek, który na tym turnieju został mistrzem.

