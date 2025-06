Tomasz Adamek chętny na walkę z Wielkim Bu! Nie pozostawił żadnych niedopowiedzeń

Tomasz Adamek wprost do "Wielkiego Bu": "Możemy to zrobić"

Tomasz Adamek po raz ostatni zawodową walkę stoczył parę ładnych lat temu – dokładnie 6 października 2018 roku w Chicago, gdzie przegrał z Jarrellem Millerem. Przez kilka lat mówiło się o jego pożegnalnej walce lub walkach, ale wciąż do tego nie doszło, choć oficjalnego zakończenia kariery przez Adamka również nie było. W tym czasie coraz mocniejszą pozycję na scenie zyskały freak-fighty i pieniądze, które się w nich pojawiły, urosły do takich kwot, że zaczęły przyciągać nawet takie gwiazdy, jak „Góral”. W 2024 roku Adamek stoczył trzy walki – jedną w KSW przeciwko Mamedowi Khalidovowi, a dwie w FAME MMA, gdzie zmierzył się z youtuberem Patrykiem Bandurskim i Kasjuszem Życińskiem. Wszystkie trzy walki wygrał, choć ta z Mamedem do momentu przerwania wyglądała niezwykle wyrównanie, a legendarny zawodnik MMA musiał poddać walkę z powodu kontuzji.

Choć mamy już niemal połowę 2025 roku, to Adamek wciąż nie stoczył kolejnej walki. Nie oznacza to jednak, że skończył z pokazówkami we freakach, a przynajmniej na to wskazuje jego kolejne nagranie w mediach społecznościowych. Okazuje się bowiem, że z „Góralem” chciałby zmierzyć się Patryk „Wielki Bu” Masiak, o którym niedawno znów było głośno z powodu znajomości z prezydentem elektem, Karolem Nawrockim.

Jak wspomnieliśmy, Tomasz Adamek nagrał specjalne wideo, w którym zwrócił się wprost do Masiaka i zapewnił, że jest gotowy do walki. – Witam serdecznie wszystkich fanów. Doszły mnie dzisiaj słuchy, że „Wielki Bu” chce ze mną walczyć, więc odpowiadam: „Wielki Bu”, dlaczego nie? Możemy zrobić piękną walkę w Polsce – zapewnił były mistrz świata w boksie w dwóch kategoriach – tylko pytanie - czy wiesz, na co się piszesz? Adamek ma dalej szybkie ręce, a przednia ręka bardzo mocno bije. Do odważnych świat należy, możemy to zrobić. Pozdrawiam serdecznie Was wszystkich w Polsce, cześć – zakończył swoją wypowiedź na nagraniu „Góral” – „Wielki Bu”, jestem zawsze gotowy – dodał pięściarz w opisie posta na Instagramie.

