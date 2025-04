Tomasz Adamek musiał odmówić walki! Wszystko przez... Wielkanoc! Niesamowite świadectwo wiary „Górala”

Kolejna walka o wszystkie mistrzowskie pasy wagi ciężkiej na wyciągnięcie ręki. Szykuje się wielki rewanż za starcie we Wrocławiu

Tomasz Adamek to jeden najwybitniejszych polskich pięściarzy, ale także człowiek głęboko wierzący i przywiązany do tradycji. Przez lata kariery wielokrotnie podkreślał, że wszystko, co osiągnął, zawdzięcza Bogu. Wiara stanowi dla niego nie tylko duchowe wsparcie, ale i drogowskaz, a jednym z najważniejszych momentów w roku są dla niego Święta Wielkanocne. Niezależnie od tego, czy przebywa w Polsce, czy w Stanach Zjednoczonych – gdzie spędził dużą część życia – obchodzi je w duchu tradycji katolickiej.

W jednym z wywiadów Adamek opowiadał, jak odmówił udziału w walce z Kevinem McBride’em, ponieważ miała odbyć się w Wielką Sobotę. – Od początku mówiłem Ziggiemu Rozalskiemu, że Wielka Sobota, w ogóle Wielkanoc, to bardzo ważne święto dla wszystkich katolików, więc wolałbym inny termin. W Wielką Sobotę chcę pójść do kościoła ze święconką, a dzień później usiąść z rodziną do świątecznego śniadania zamiast iść na ring – mówił pięściarz w rozmowie z „Przeglądem Sportowym”.

Mimo życia za granicą, Adamek nie zapomina o polskich korzeniach. W rozmowie z „Dziennikiem Zachodnim” już lata temu podkreślał, że w jego domu Wielkanoc zawsze miała polski charakter. – Absolutnie polski. Jestem Polakiem i tradycje są dla mnie ważne. Żona dopina wszystko na ostatni guzik, żeby ta Wielkanoc była niemal taka sama, jak te spędzane w Gilowicach. Mamy też polski kościół, do którego pójdziemy święcić pokarmy – relacjonował.

Kim jest Tomasz Adamek? Osiągnięcia

Sportowe osiągnięcia Adamka są imponujące. Był mistrzem świata w dwóch kategoriach wagowych – półciężkiej i junior ciężkiej. Stoczył 60 zawodowych walk, z czego wygrał aż 54. Choć zakończył karierę bokserską, ostatnio powrócił do rywalizacji.

Na gali KSW Epic pokonał Mameda Khalidova przez kontuzję rywala, pokazując, że nadal ma ducha wojownika. Walczył także na galach FAME z Kasjuszem „Don Kasjo” Życińskim i Patrykiem „Bandurą” Bandurskim. Obie walki wygrał.