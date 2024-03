Tomasz Adamek nawet w Stanach Zjednoczonych nie zapominał o polskich tradycjach! Wielkanoc dla byłego mistrza świata jest niezwykle ważna

Wielu sportowców podkreśla, jak ważna jest dla nich wiara. Jednym z nich jest Tomasz Adamek. Znakomity polski pięściarz zawdzięcza i zawierza Bogu wiele swoich spraw. Nic dziwnego, że jednym z najważniejszych dni w roku jest dla niego Wielkanoc. Wyjątkowe dla katolików święto jest hucznie obchodzone także przed „Górala” z Gilowic. W wielu wywiadach Tomasz Adamek opowiadał, jak spędza ten bardzo ważny dzień.

Wielkanoc. Tomasz Adamek nawet w USA nie zapomina o polskich tradycjach

Tomasz Adamek miał wiele lat temu propozycję pojedynku w Stanach Zjednoczonych z Kevinem McBride'em. Poprosił jednak o przełożenie starcia, ponieważ walka miałaby wypaść w Wielką Sobotę. „Góral” nie ukrywał, że termin był mu nie na rękę ze względu na święta.

- Od początku mówiłem Ziggiemu Rozalskiemu, że Wielka Sobota, w ogóle Wielkanoc, to bardzo ważne święto dla wszystkich katolików, więc wolałbym inny termin. W Wielką Sobotę to ja chcę pójść do kościoła ze święconką, a dzień później usiąść z rodziną do świątecznego śniadania zamiast iść na ring – mówił „Góral” Przeglądowi Sportowemu.

Tomasz Adamek opowiadał też, jak spędza Wielkanoc w Stanach Zjednoczonych. W rozmowie z „Dziennikiem Zachodnim” podkreślał, że ten wyjątkowy dzień ma w jego domu zawsze polski charakter.

- Absolutnie polski. Jestem Polakiem i tradycje są dla mnie ważne. Żona właśnie dopina wszystko na ostatni guzik, żeby ta Wielkanoc była niemal taka sama, jak te spędzane w Gilowicach. Mamy też polski kościół, do którego pójdziemy święcić pokarmy – podkreślał.

Tomasz Adamek – rekord, osiągnięcia

Tomasz Adamek był mistrzem świata w boksie w kategoriach wagowych junior ciężkiej (w organizacji IBF) i półciężkiej (federacja WBC). Stoczył 60 zawodowych pojedynków, z których wygrał aż 54.

Ostatnio wrócił do walk, ale nie w ringu, a w klatce. Na KSW Epic pokonał Mameda Khalidova przez kontuzję rywala.