Wyjawił prawdę na temat Andrzeja Gołoty. Powiedział o mitach i bzdurach, przyjaciel przerwał milczenie!

Tego jeszcze nie było, Polak sparuje z legendą boksu! Ekspert nie ma złudzeń: To lepsze niż niektóre walki

Andrzej Gołota jest postacią, która przez lata budziła wielkie emocje wśród polskich kibiców. To dla jego walk widzowie w Polsce wstawali w późnych godzinach nocnych, a legendarne pojedynki sportowca zapisały się w historii polskiego pieściarstwa. Tak jak z legendami bywa, wokół Gołoty narosło wiele legend i mitów, które, zdaniem jednego z jego przyjaciół, są praktycznie zupełnie nieprawdziwe! Dobry znajomy Gołoty, dziennikarz Przemysław Garczarczyk postanowił powiedzieć, jaki Gołota jest naprawdę. Prawda ujrzała światło dzienne!

Taki naprawdę jest Gołota. Jego przyjaciel przedstawił prawdę!

Jak powiedział Garczarczyk, który z Gołotą zna się od 1991 roku, wokół jego przyjaciela narosło wiele mitów, które nie mają potwierdzenia w prawdzie.

- Niestety właśnie tacy ludzie, którzy zupełnie go nie znają, potem go oceniają. Stąd się biorą te wszystkie mity (...) Dla przyjaciół to zupełnie inny człowiek. Jest bardzo wesoły - mówi dziennikarz i powiedział, czy plotki i pogłoski mówiące o tym, że walki Gołoty były czasami "ustawione" mają w sobie coś z prawdy.

- To jest jedna z największych bzdur, jakie słyszałem - mówi przyjaciel Gołoty w rozmowie z "dziennik.pl"