Mam poważne obawy, że w przyszłym sezonie piłkarze będą doznawać kontuzji, jakich nigdy wcześniej nie mieli. Jeśli nie w przyszłym, to stanie się to na mistrzostwach świata lub tuż po nich. Ciągle oczekujemy od zawodników, że będą podchodzić do każdego meczu, jakby to był ich ostatni. Mówimy im to 70–75 razy w roku. Ale tak dalej być nie może. Musimy zapewnić im przerwy, bo jeśli ich nie dostaną, nie będą w stanie prezentować najwyższego poziomu. A jeśli nie będą w stanie tego osiągnąć, cały produkt straci na wartości – konkluduje.