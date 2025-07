Wielka awantura na PRIME MMA 13! Krzesełka latały nad głowami, zrobiło się bardzo niebezpiecznie

Awantura na trybunach podczas PRIME MMA 13! Aż poleciały krzesła

PRIME MMA wciąż stara się wycinać dla siebie kawałek tortu zwanego freak-fightami. Choć konkurencja w postaci FAME MMA jest bardzo mocna, to organizacja firmowana twarzą Kasjusza „Don Kasjo” Życińskiego wciąż ma coś do powiedzenia na tej scenie. Dowodem na to jest choćby fakt, że wielka gwiazda FAME MMA i całych freak-fightów, Kamil „Taazy” Mataczyński właśnie zmierzy się w main-evencie PRIME MMA 13 z Arkadiuszem Tańculą, który także stoczył wcześniej wiele walk m.in. u konkurencji. Do tego na gali we Wrocławiu zobaczymy inne znane postacie, takie jak Ewa Brodnicka czy Laluna. Niestety, emocje udzieliły się części fanów zdecydowanie zbyt mocno.

Na karcie wstępnej gali PRIME MMA 13 mieliśmy trzy walki. Po nich karta główna rozpoczęła się od starcia Filipa „Janika” Janickiego z Patrykiem „Viterem” Viterittim. Podczas tego starcia doszło do bardzo groźnej sytuacji na trybunach, którą uwieczniły obiektywy innych kibiców. Jak widzimy na nagraniu poniżej, w trakcie wspomnianej walki doszło do wielkiej bójki z udziałem przynajmniej kilkunastu fanów! Doszło nawet do tego, że najbardziej agresywni z nich zaczęli rzucać krzesełkami! Najwyraźniej jednak sytuację udało się uspokoić, bo gala nie została przerwana. Nagranie z całej sytuacji znajdziecie poniżej.

