Jan Ziółkowski z ważnym ruchem. Legia ogłosiła kluczową decyzję

Zdobył z Legią Puchar Polski

Jan Ziółkowski jest wielką nadzieją Legii. W tym roku trener Goncalo Feio stawia na utalentowanego młodzieżowca, widząc w nim potencjał na przyszłego lidera formacji defensywnej. W tym sezonie Ziółkowski dołożył swoją cegiełkę do zdobycia Pucharu Polski przez Legię. Młody zawodnik miał również okazję zaprezentować swoje umiejętności na arenie międzynarodowej, przyczyniając się do awansu drużyny do ćwierćfinału Ligi Konferencji. Te występy z pewnością zaprocentują w przyszłości, budując jego pewność siebie i ogranie na wysokim poziomie.

Umowa na trzy lata

Legia zakończy sezon na piątym miejscu w Ekstraklasie, co jest wielkim zawodem, bo w tej edycji warszawski klub chciał odzyskać mistrzostwo Polski. Ostatnio dyrektor sportowy Michał Żewłakow mówił, że chce, żeby Ziółkowski jeszcze pograł w stołecznym zespole. Trzyletnia umowa jest potwierdzeniem tych słów i sygnałem, że Legia wiąże z nim poważne plany.

Nie zagra ze Stalą Mielec

W tym sezonie Ziółkowski zagrał 28 meczów i strzelił dwa gole, licząc wszystkie rozgrywki. To solidny dorobek jak na młodego zawodnika, który wciąż się rozwija. W poprzedniej kolejce, w meczu z Cracovią po jego faulu sędzia podyktował rzut karny, który wybronił bramkarz Kacper Tobiasz. Za to przewinienie "Ziółek" został ukarany żółtą kartką. To jego ósme upomnienie w rozgrywkach, a to oznacza, że będzie pauzował w meczu ze Stalą Mielec na zakończenie sezonu.

Ziółkowski: stać mnie na dużo więcej

Sam zawodnik podchodzi do swojej gry bardzo ambitnie i krytycznie, co dobrze rokuje na przyszłość. Świadomość własnych mankamentów i chęć ciągłego doskonalenia to cechy, które mogą zaprowadzić go bardzo daleko.

- Indywidualnie jest to dobry sezon - powiedział Ziółkowski po jednym ze spotkań w tym roku, cytowany przez klubowe media. - Jednak stać mnie na dużo więcej. Było wiele meczów, w których grałem fantastycznie, a potem zdarzają się proste błędy, które nie powinny się wydarzyć. Jest spore pole do poprawy - dodał.

Augustyniak zostaje na rok

Nie tylko umowa Ziółkowskiego została przedłużona. Tak samo stało się w przypadku Rafała Augustyniaka. Stołeczny klub ogłosił, że w jego przypadku kontrakt obowiązuje do końca 2026 roku.

Jan Ziółkowski, uznawany za jeden z największych talentów warszawskiej Legii, zostaje na dłużej. Warszawski klub poinformował, że kontrakt obiecującego piłkarza przedłużył się automatycznie. W tym momencie ma ważną umowę do końca maja 2028 roku.

