Spis treści

Nowa fryzura po finale Pucharu Polski

Piłkarze Legii Warszawa mają powody do radości. Zwycięstwo w finale Pucharu Polski nie tylko przyniosło im cenne trofeum, ale także zapewniło przepustkę do europejskich pucharów, co było jednym z głównych celów klubu na ten sezon. Jak się okazuje, właśnie te prestiżowe rozgrywki pucharowe stały się tłem dla nietypowego zakładu pomiędzy dwiema gwiazdami stołecznej drużyny.

Marc Gual i Ryoya Morishita rozłożyli Widzew. Legia kończyła w dziewiątkę! [WIDEO]

Zielone włosy Szkurina

W emocjonującym finale, który odbył się 2 maja na Stadionie Narodowym, Legia Warszawa zmierzyła się z Pogonią Szczecin. Mecz obfitował w zwroty akcji i piękne bramki, a ostatecznie to legioniści cieszyli się ze zwycięstwa 4:3. Białoruski napastnik Ilja Szkurin zdobył jednego z goli dla swojej drużyny. Jednak to nie tylko jego boiskowe umiejętności przykuły uwagę kibiców w kolejnych dniach.

Niels Frederiksen przed grą o złoto. Lech wytrzyma presję?

Będzie nowy wizerunek asa Legii?

Podczas następnego meczu ligowego Szkurin zaprezentował się w zupełnie nowej odsłonie – jego włosy były zafarbowane na zielony kolor. Czyżby to była zapowiedź nowego, stałego wizerunku gwiazdy warszawskiej drużyny? A może za tą zaskakującą zmianą w wyglądzie zawodnika z Łazienkowskiej kryła się inna, bardziej intrygująca historia?

Fabiański zdecydował ws. gry w Legii! Żewłakow o wszystkim powiedział, jaśniej się nie da

Trener Feio ujawnia kulisy zakładu

Wątpliwości rozwiał teraz szkoleniowiec Legii Warszawa, Goncalo Feio, który w rozmowie z Canal+ Sport postanowił wyjaśnić całą sytuację. Portugalski trener przyznał, że zielona fryzura Szkurina to efekt dżentelmeńskiej umowy.

- Czuję się w obowiązku to wyjaśnić - powiedział Goncalo Feio w Canal+ Sport. - Myślałem, że miał taką okazję, a jak nie, to ja to zrobię, żeby bronić poziomu naszej drużyny. Ilja Szkurin założył się ze Stevem Kapuadim, że jak wygramy Puchar Polski, to on farbuje się na zielono. Zdobyliśmy Puchar Polski, więc pofarbował się.

Sąd nad Goncalo Feio, decyzja jest coraz bliżej. Żewłakow: mam swoje zdanie na temat trenera

Białorusin w nowej odsłonie do końca sezonu

Takie zakłady, choć nietypowe, często dodają kolorytu piłkarskiej szatni i mogą pozytywnie wpływać na atmosferę w zespole, budując koleżeńskie więzi i dodatkowo motywując do osiągania celów. Szkoleniowiec Legii był również ciekaw, jak długo jego podopieczny zamierza prezentować się w tak oryginalnym uczesaniu. Dlatego też Portugalczyk postanowił bezpośrednio zapytać o to samego zainteresowanego.

- Zapytałem go: Ilja, kiedy to zejdzie? - opowiadał Feio w Canal+ Sport. - Odparł: trenerze muszę czekać aż odrosną i potem obetnę. Myślę, że będziemy musieli przyzwyczaić się do tego wyglądu do końca sezonu. Ale już w okresie przygotowawczym pewnie będzie normalnie.

Michał Żewłakow wskazał trenera dla Legii. Dyrektor sportowy zawarł w tym wszystko

- Ilja Szkurin założył się ze Stevem Kapuadim, że jak wygramy Puchar Polski, to on farbuje się na zielono. Zdobyliśmy Puchar Polski, więc pofarbował się - powiedział trener Goncalo Feio w Canal+ Sport.

Czy biały dym otacza przyszłość Goncalo Feio w Legii Warszawa? Posłuchajmy, co sam zainteresowany powiedział @DariaKabala 👇 pic.twitter.com/glvfer2nih— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) May 16, 2025

QUIZ: Ile wiesz o Legii Warszawa? Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od podstaw. W którym roku powstała Legia Warszawa? 1911 1916 1921 1922 Następne pytanie