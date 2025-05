- Bez względu na to, w którym kierunku potoczą się rozmowy z trenerem, on się dowie pierwszy – deklaruje Żewłakow. - I będziemy rozmawiać z osobą, z którą on wskaże. Będę chciał się dowiedzieć, czy Jorge Mendes jest osobą, która pracuje dla Goncalo za granicą. Ale pewnie będę chciał rozmawiać z trenerem bezpośrednio. Najpierw pójdę do Goncalo, a potem otrzymam od niego instrukcję co dalej – zaznacza Żewłakow i dodaje. - Jeśli chodzi o sprawę trenera, mam swoje zdanie, przedstawiam ją zarządowi, ale decyzja to finalny produkt moich informacji i stanowiska zarządu. Gdyby to zależało to tylko ode mnie, to decyzja byłaby po meczu wyjazdowym z Cracovią. Nie jestem jednak osobą, która to wszystko sama ustala – informuje.