Spis treści

Feio: Zdecydował moment geniuszu Gholizadeha

W drugiej połowie bramkę zdobył Ali Gholizadeh, który popisał się efektownym strzałem zza pola karnego.

- To był mecz dwóch godnych siebie drużyn, które grały dobrą piłkę - powiedział trener Goncalo Feio. - Jeden detal, jeden moment geniuszu zdecydował. Trzeba umieć docenić to, co zrobił Gholizadeh. Wiedzieliśmy, że ma takie umiejętności. Powinniśmy lepiej "zamykać" mu tę lewą nogę, tak jak robiliśmy to w innych sytuacjach. Tak, jak "zamykaliśmy" Sousę na prawą nogę czy Ishakowi poruszanie w polu karnym. Tak to jest. Zachowując proporcje: jak Inter grał z Barceloną, to też wiedzieli, jaką charakterystykę ma Yamal, a jednak...

Niels Frederiksen po meczu z Legią wypalił na temat końcówki sezonu. „Tym bardziej powinniśmy!”

Lech wygrał, bo ma dużo jakości

Szkoleniowiec Legii podkreślil postawę Lecha. Zwrócił uwagę na jakość lidera ekstraklasy.

- Spotkały się dwie fenomenalne drużyny - tłumaczył Feio. - To jest bolesne, ale trzeba umieć docenić, jak Lech gra w piłkę i jaką ma jakość. Rozegraliśmy 19 meczów więcej niż Lech w tym sezonie. Przeciwnik wygrał, bo jest bardzo dobry, bo ma dużo jakości. Jak się gra na takim poziomie, to decydują detale. Niestety, zadecydował dla Lecha, ale mógł być dla nas wcześniej.

Lech ograł Legię w Warszawie! Kolejorz ma tytuł na wyciągnięcie ręki [WIDEO]

Lech oddał jeden celny strzał...

Portugalczyk przypomniał, że Lech w całym spotkaniu oddał jeden celny strzał na bramkę warszawskiej drużyny.

- Lech oddał jeden celny strzał, a graliśmy z fenomenalną jakościowo drużyną - powtórzył Feio. - Niektórzy będą chcieli krytykowac drużynę, mnie, znależć rzeczy w porażce, żeby się odnieść negatywnie - OK. Ale w tym meczu zadecydował detal. Przeciwnik sporo zrobił, musiał zostawić sporo zdrowia, ale to Legia była bliżej zdobycia bramki. I więcej tego było i przegrała. To jest futbol. Ciężko mi to przechodzi przez gardło, bo nie lubię przegrywać. Jednak muszę być dumny z postawy drużyny. Chcieliśmy więcej. Spowodowaliśmy, że byliśmy bliżej.

Legia - Lech: Mecz przerwany w drugiej minucie! Co się stało?

- To był mecz dwóch godnych siebie drużyn, które grały dobrą piłkę. Jeden detal, jeden moment geniuszu zdecydował. Trzeba umieć docenić to, co zrobił Gholizadeh. Wiedzieliśmy, że ma takie umiejętności. Powinniśmy lepiej "zamykać" mu tę lewą nogę, tak jak robiliśmy to w innych sytuacjach - powiedział trener Goncalo Feio.

QUIZ. Jak dobrze znasz polską ekstraklasę? Pytanie 1 z 10 Który z tych klubów najwięcej razy sięgał po mistrzostwo Polski? Legia Warszawa Wisła Kraków Górnik Zabrze Ruch Chorzów Następne pytanie

Wojciech Strzałkowski i jego Jagiellonia. Jakie ma plany i marzenia? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.