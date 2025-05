Skandal na Stadionie Śląskim! Zamieszki na meczu Ruch - ŁKS. Co tam się wydarzyło? [ZDJĘCIA]

W ekstraklasie debiutował przed czterema laty, jeszcze za kadencji trenera Czesława Michniewicza. Później różnie układały się jego losy na Łazienkowskiej. W tym sezonie był pierwszym bramkarzem, ale pod koniec rundy jesiennej miał problemy ze zdrowiem. Wypadł ze składu i wrócił dopiero w tym roku. Wszystko przez to, że do Legii dołączył nowy bramkarz Vladan Kovacević, który został "jedynką".

Jednak w końcu Tobiasz odzyskał miejsce w wyjściowym składzie. To on bronił wygranym meczu z Pogonią w finale Pucharu Polski na Stadionie Narodowym. To było dla niego wyjątkowe spotkanie, bo rozegrał 100. mecz w stołecznym zespole.

- Dołożymy na pewno wszelkich starań, żeby w następnym roku zdobyć to mistrzostwo, żeby wróciło do nas - powiedział Tobiasz po finale Pucharu Polski. - Zrobiliśmy dobrą robotę w Europie i bardzo dobrą w Pucharze Polski, bo go zdobyliśmy - dodał.

Przed hitem z Lechem odbyła się miła dla niego uroczystość. Wiceprezes Marcin Herra i dyrektor sportowy Michał Żewłakow wręczyli mu pamiatkową koszulkę z numerem 100. Na mecz z Lechem bramkarz znalazł się w kadrze, ale był tylko rezerwowym. W wyjściowym składzie wybiegł Vladan Kovacević.

Ostatnio Kacper Tobiasz rozegrał mecz numer 100 w barwach Legii. Stało się to podczas finału Pucharu Polski. Teraz obiecujący bramkarz warszawskiej drużyny został uhonorowany przez klubowych działaczy. To otrzymał od władz ekipy ze stolicy.

