i Autor: Cyfrasport Lechia Gdańsk

Beniaminek jeden krok od pozostania

Lechia wyrwała Koronie wygraną rzutem na taśmę! Śląsk i Stal spadają z ligi [WIDEO]

Co to był za mecz! Lechia prowadziła, ale Korona się nie poddała i zdołała ponieść. Jednak decydujący cios zadali gospodarze w końcówce. W ten sposób Lechia pokonała 3:2 Koronę w 32. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Beniaminek z Gdańska wciąz nie jest pewny utrzymania. Ale za to już wiadomo, że z ligi spadają: Śląsk i Stal.