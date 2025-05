Spis treści

Tomasz Pieńko trafił Widzew

Zaczęło się od faulu na Tomaszu Pieńko. Jednak nie było rzutu karnego, lecz tylko rzut wolny. Po analizie VAR sędzia zmienił decyzję. Później Kajetan Szymt sprawdził czujność bramkarza Widzewa, który wybronił jego strzał z rzutu wolnego. Jednak Zagłębie w końcu wyszło na prowadzenie. Na pole karne dośrodkował Marcel Reguła, a ten zagrał tak, że Pieńko efektownym strzałem pokonał bramkarza Rafała Gikiewicza. Piłka zanim wpadła do siatki odbiła się jeszcze od poprzeczki.

Mateusz Żyro wyrównał z główki

Jednak gospodarze krótko cieszyli się z prowadzenia, bo już po kolejnych pięciu minutach był remis. Widzew wykonywał rzut różny i to właśnie po nim Mateusz Żyro ubiegł obrońców Zagłębia i trafił do siatki. Dobrym podaniem popisał się Lubomir Tupta. Tyle że to nie był koniec emocji w pierwszej połowie. Widzew mógł stracić kolejnego gola. O krok od jego strzelenia był Michał Nalepa. Ale łodzian z opresji wyratował Hubert Sobol, który zmierzającą do bramki wybił z linii bramkowej.

Igor Orlikowski też z główki

Pod koniec tej części podopieczni trenera Leszka Ojrzyńskiego jeszcze raz wykorzystali błąd łódzkiej defensywy. Ponownie bramka padł po stałym fragmencie gry. Po dobrym dośrodkowanie z rzutu rożnego, sytuację wykorzystał Igor Orlikowski, który głową wyprowadził Zagłębie na prowadzenie. Asystę zaliczył Kajetan Szymt. Inna sprawa, że lepiej w tym przypadku mógł się zachować golkiper Widzewa.

Widzew próbował, ale nic nie wskórał

Po przerwie łodzianie jako pierwsi zaatakowali, ale bramkarz Jasmin Burić nie dał się pokonać, gdy strzelał Julian Shehu. Goście próbowali zaskoczyć obronę gospodarzy, ale bez powodzenia. Bośniacki golkiper nie dał się już pokonać, a już w doliczonym czasie na pole karne zawędrował nawet Gikiewicz.

Zagłębie Lubin – Widzew Łódź 2:1

Bramki:

1:0 Tomasz Pieńko 27. min, 1:1 Mateusz Żyro 32. min, 2:1 Igor Orlikowski 43. min

Sędziował: Marcin Kochanek. Widzów: 5 892

Zagłębie Lubin: Jasmin Buric – Igor Orlikowski, Aleks Ławniczak, Michał Nalepa – Marcel Reguła (61. Arkadiusz Woźniak), Damian Dąbrowski, Jakub Kolan, Josip Corluka - Kajetan Szmyt (88. Adam Radwański), Tomasz Pieńko (90. Bartłomiej Kłudka) – Dawid Kurminowski (61. Rafał Adamski)

Widzew Łódź: Rafał Gikiewicz - Marcel Krajewski, Mateusz Żyro, Juan Ibiza (10. Paweł Kwiatkowski), Samuel Kozlovsky (62. Peter Therkildsen) - Jakub Sypek (46. Kamil Cybulski), Marek Hanousek (78. Sebastian Kerk), Juljan Shehu, Szymon Czyż, Lubomir Tupta (78. Jakub Łukowski) - Hubert Sobol

Piłkarze Zagłębia przegrali ostatnio derbowe spotkanie i ich sytuacja w tabeli znacznie się pogorszyła. Dlatego do starcia z Widzewem przystąpili zdeterminowani. Opłaciło się, bo wygrali 2:1 z Widzewem w 32. kolejce PKO BP Ekstraklasy i zapewnili sobie utrzymanie w lidze na kolejny sezon.

Szybka wymiana ciosów w Lubinie! 🥊Najpierw Pieńko otworzył wynik spotkania, a chwilę później Żyro wyrównał! ⚽📺 Mecz Zagłębia z Widzewem trwa w CANAL+ SPORT 3 i w serwisie CANAL+: https://t.co/zr8n1cU2RX pic.twitter.com/ZF3FudzWHz— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) May 10, 2025

