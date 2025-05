Spis treści

Krychowiak: Jestem spełnionym piłkarzem

„Super Express”: - Niedługo kończy ci się kontrakt w cypryjskim Anorthosisie. Koniec kariery jest już za rogiem?

Grzegorz Krychowiak: - Na razie piłka sprawia mi ogromną przyjemność. Lubię to, co robię. Czuję się dobrze fizycznie, więc nie miałbym przeciwko, żeby ją kontynuować. Oczywiście jednak, że jeżeli bym skończył grę na przykład jutro, to byłbym spełnionym piłkarzem. Naprawdę wycisnąłem ze swojej karierze wszystko. Jestem zadowolony i nie miałbym nic przeciwko, żeby zacząć to swoje kolejne, drugie życia. Ale na razie jadę na wakacje z myślą o tym, że wrócę do piłki w przyszłym sezonie.

- Skoro już powiedziałeś o wakacjach, to chętnie dopytam. Szykuje jakieś kolejne fajne miejsce? Twoje media społecznościowe aż kipią od zdjęć z dalekich podróży.

- To jest pasja. Poprzez podróżowanie poznajemy świat, kultury, uczymy się bardzo dużo, poznajemy ludzi na swojej drodze. W tym roku, czerwiec i maj będzie bardzo intensywny.

- Zdradzisz coś?

- Zobaczymy (śmiech). Kręcimy film i będzie ciekawie (powstaje film o życiu Krychowiaka – red.).

Krychowiak o pasji do podróżowania

- Widziałeś wszystkie cudy świata. Któryś szczególnie zapadł ci w pamięć?

- Mnie bardzo podoba się natura. Tam, gdzie jeszcze człowiek nie postawił swojej stopy, jak safari w Serengeti, czy wyprawy z gorylami w Rwandzie albo Ugandzie. Takie miejsca, wydaje mi się, że są nie do opisania, że ciężko je sobie wyobrazić. Żadna budowla czy jakieś miasto nie zrobi takiego wrażenia, jak te naturalne części naszego świata.

- Pamiętasz moment, w którym zakochałeś się w podróżowaniu?

- Poprzez zdjęcia pamiętam, kiedy to się zaczęło, ale jeśli pytasz o jakiś dany moment, dzięki któremu pokochałem podróżowanie, to ciężko mi powiedzieć. Po prostu sprawiało mi to przyjemność. W pewnym momencie przez pewne wakacje zwiedziłem 7-8 krajów w miesiąc i tak się zaczęło.

- Czy żona Celia podziela twoją pasję do podróżowania?

- Na początku jeździła bardzo dużo ze mną, teraz trochę mniej. Jak wybieram się na dość ekstremalne, kilkudniowe wycieczki, gdzie się zmienia kraje wielokrotnie w przeciągu tygodnia, to raczej jeżdżę sam.

Grzegorz Krychowiak o transferze do PSG

- Powiedziałeś na początku, że jako piłkarz czujesz się spełniony. Ale czy jest może coś takiego, choćby jeżeli chodzi o reprezentację Polski, co mogło być lepiej?

- Są dziesiątki, setki jest takich momentów, gdzie mogłeś coś zrobić lepiej, zagrać lepiej, wygrać z kimś, w danym momencie zachować się lepiej i dojść dalej. To teraz jest takie gdybanie, analizowanie, które nic nie daje. Trzeba wziąć to wszystko jak się wydarzyło, akceptować te lepsze i gorsze momenty.

- A jeśli chodzi o karierę klubową: żałujesz transferu do PSG, którego ostatecznie nie zawojowałeś?

- Oczywiście, kiedy się nie gra, to na pewno trzeba zadać sobie pytanie, czym to jest spowodowane i czy można było podjąć inne decyzje. Gdybym podjął inną decyzję, mogłaby być lepsza, a mogłaby być gorsza. To jest częścią mojej kariery. Były lepsze, gorsze momenty. I po prostu trzeba zaakceptować to wszystko tak, jak to się wydarzyło.

- Jak się czułeś pod koniec Twojej kariery w reprezentacji Polski, kiedy nie brakowało nieprzychylnych komentarzy? Pamiętam taki komentarz, kiedy były powołania kadry, nazwisko Krychowiak było wśród powołanych i opinia w internecie: „Boże, tylko nie ten Krychowiak”.

- Zdaję sobie sprawę, że to jest po prostu częścią piłki nożnej. Jednak jakoś mi to nie przeszkadzało, żeby zrealizować mój cel.

Czy Grzegorz Krychowiak zagra w Legii?

- W przeszłości przez chwilę trenowałeś z Legią. Czy twoja gra w Ekstraklasie jest możliwa?

- Wszystko jest możliwe w piłce nożnej (śmiech). Rozmawiamy w Łodzi, w tym pięknym, wyjątkowym miejscu, w Manufakturze. Organizujemy mecz gwiazd 7 czerwca na sezonie Widzewa i w przeciągu kilku minut dostałem informację, może konkretną ofertę z Widzewa, ale tak troszeczkę powiało propozycją (śmiech). Ciężko więc coś planować, ciężko coś mówić co się wydarzy w kolejnym sezonie.

- Jak ty siebie widzisz po zakończeniu kariery? Chyba nie w kapciach przed telewizorem?

- Na pewno nie! W końcu będę mógł więcej podróżować.

- Masz zatem jakieś podróżnicze marzenie po zakończeniu kariery?

- Zobaczymy. Podróżowanie stało się bardzo łatwe. Oczywiście kosztuje często duże pieniądze, o o czym trzeba pamiętać. Jednak dziś możesz w 24 godziny znaleźć się po drugiej stronie świata. Tak naprawdę to zależy od ciebie, co chcesz robić. To jest po prostu przyjemność.

- Wspomniałeś o Meczu Gwiazd, którego jesteś ambasadorem. Zagrasz w jednej drużynie ze Zbigniewem Bońkiem, który nie szczędzi ci szpileczek dotyczących twojego stylu ubierania się.

- Okaże się, to komu będzie mógł wbijać szpileczki po meczu (śmiech). Oczywiście, ktoś może mi zarzucić, że Zbigniew Boniek ma prawie 70 lat, ale ja tylko widzę więcej doświadczenia. Jest trochę czasu na przygotowanie tego meczu, więc nie ma żadnych wymówek!

- W pewnym momencie stałeś się kreatorem mody w reprezentacji Polski. Skąd taka pasja?

- To jest coś, co mnie zawsze kręciło i to jest coś, czym się zajmuję od wielu lat. Z każdym nowym rokiem moja firma Balamonte się rozwija, wprowadzamy nowe rzeczy.