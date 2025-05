Krychowiak uszczypliwie o Szczęsnym

Grzegorz Krychowiak w przeszłości był wyróżniającym się defensywnym pomocnikiem w Europie. W swoim najlepszym czasie grał dla takich klubów jak Sevilla i Paris Saint-Germain. Szczególnie w barwach pierwszego z tych zespołów odnosił duże sukcesy - dwa razy sięgnął po triumf w Lidze Europy. W reprezentacji Polski przez lata był podstawowym zawodnikiem i choć pod koniec kariery fani darzyli go coraz mniejszym sentymentem, to nie bez powodu zagrał on w kadrze równo 100 spotkań. Tym, co wyróżniało Krychowiaka, poza grą, była też relacja z Wojciechem Szczęsnym, z którym się zaprzyjaźnił, a ich żarty bawiły tysiące kibiców. Teraz pomocnik Anorthosisu pokazał, że wciąż łączy ich dużo i pozwolił sobie na niewybredną uszczypliwość w kierunku golkipera Barcelony.

Grzegorz Krychowiak był niedawno gościem Kanału Sportowego. Pomocnik został zapytany o relację z Wojciechem Szczęsnym – czy jest on dla niego „tylko” dobrym kolegą, czy może najlepszym przyjacielem. Jego odpowiedź potwierdza tylko, że obu łączy szczególna więź. – Najlepszy przyjaciel? Ciężko powiedzieć... Wojtek jest trochę takim fiu**m czasem, bo rzadko odbiera telefony – powiedział rozbawiony pomocnik. Podkreślił jednak zaraz, że wciąż bardzo dobrze dogaduje się ze Szczęsnym. – Zawsze jak jestem z Wojtkiem, to się śmiejemy i jest dobra atmosfera – wyjawił Krychowiak.

Obecnie sportowe cele obydwu były kadrowiczów są całkiem odmienne. Szczęsny, mimo że latem 2024 roku był już w zasadzie na emeryturze, niespodziewanie trafił do Barcelony w październiku i wygrał z nią już dwa trofea i jest w grze o dwa kolejne. Krychowiak natomiast we wrześniu 2024 roku podpisał kontrakt z Anorthosisem Famagusta, który gra... w grupie spadkowej cypryjskiej ligi.