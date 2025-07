Tomasz Smokowski mocno uderza w Darię Abramowicz. Nie bał się powiedzieć tego w takim momencie

Daria Abramowicz ma za duży wpływ na Świątek? Mocne słowa znanego dziennikarza

Gdy w pierwszych miesiącach sezonu Iga Świątek nie potrafiła wejść do finału żadnego z rozgrywanych przez siebie turniejów, wielu doszukiwało się problemów Polki w pracy jej psycholożki, Darii Abramowicz. Powodem ku temu były nerwy, jakie udzielały się raszyniance podczas meczów i po porażkach – wielu wskazywało na to, że to właśnie problem Igi polega na złym przygotowaniu mentalnym, choć sama Polka zaprzeczała, by coś pogorszyło się w kwestii jej współpracy z Abramowicz. W wywiadzie dla Sport.pl Iga Świątek przyznała po Rolandzie Garrosie, że poczuła się lepiej, gdy po szybkiej porażce w turnieju w Rzymie zaczęła być dla siebie mniej surowa. Efekt był taki, że we wspomnianym French Open dotarła do półfinału, a na nawierzchni trawiastej najpierw dotarła do finału w Bad Homburg, a teraz zagra jeszcze w finale Wimbledonu.

Amanda Anisimova ma rosyjskie korzenie. Jej rodzice urodzili się w Rosji

Gdy pojawiły się lepsze wyniki, to krytyka wobec Abramowicz nieco ucichła. Ale nie całkiem, bowiem jeszcze przed finałem mocno o relacji Świątek z jej psycholożką wypowiedział się Tomasz Smokowski. W rozmowie na Kanale Sportowym zasugerował, że Daria Abramowicz ma zbyt duży wpływ na to, co robi i mówi Iga Świątek. – Dobrze, powiem to. Jestem pewien, że kiedy Iga w ostatnich miesiącach opowiadała po przegranych meczach, że ma kłopot tenisowy, że coś jej się nie układa, to to nie były słowa Igi. To były słowa Darii, ponieważ Daria ma gigantyczny wpływ na Igę – zaczął bez ogródek Smokowski. – Nie chcę powiedzieć, że to, co powie Daria, to potem mówi Iga, ale trochę tak jest. Dziewczyny spędzają ze sobą mnóstwo czasu, są bliskie. Więc słowa Darii o tym, że Iga ma problem tenisowy, potem Iga przenosiła te słowa na wywiady. A w moim odczuciu, ale nie tylko moim, nie wiem, czy wszyscy sobie tego życzą ze świata zawodowego tenisa, żebym o tym mówił po nazwisku, ale uwierzcie mi, że bardzo wiele osób uważa, ja też tak twierdzę, że Iga nie miała problemu tenisowego – dodał.

Iga Świątek wielkoszlemowych finałów nie przegrywa! Stuprocentowa skuteczność!

IGA ŚWIĄTEK - AMANDA ANISIMOVA W FINALE! GENIALNA POLKA SIĘGNIE PO TYTUŁ? Wimbledon Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Znany dziennikarz podtrzymał swoją ocenę, że Iga zmagała się z problemami natury mentalnej. – Cały czas miała problem natury emocjonalnej i z tym, jak sobie radzić z grą na korcie, żeby się tak nie frustrować, żeby stres, który ją dopada, nie wpływał na jej ruchy na korcie – ocenił. Jak wspomnieliśmy, sama Iga przyznała, że pomogła jej zmiana nastawienia po porażce w Rzymie. Ale Smokowski uważa, że Świątek mogła też uwolnić się spod presji jeszcze z jednego powodu. – Do końca roku Iga nie ma już do obrony prawie w ogóle żadnych punktów, ona niżej już nie spadnie. I sądzę, że właśnie to podziałało dobrze na jej legendarną psychikę. Sądzę, że Iga po prostu się wyzwoliła z tego gonienia za punktami za wszelką cenę, że musi wygrywać, bo zaraz będzie spadała w rankingu. Już spadła, już nie jest pierwsza na świecie, już Sabalenka jest daleko z przodu. I sądzę, że Idze jest łatwiej nie być tam na szczycie, gdzie wiatr wieje najmocniej, tylko atakować z drugiego szeregu – stwierdził Tomasz Smokowski.

Iga Świątek w „kryzysie” może wygrać najważniejszy turniej świata. Paradoksy sezonu Polki