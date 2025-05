Grzegorz Krychowiak wypalił niemiłosiernie o Lewandowskim. "Ma 37 lat i wygląda na boisku na 37 lat" [WIDEO]

„Super Express”: - Byłeś zaskoczony, że Wojtek najpierw założył emeryckie kapcie, a potem wrócił na boisko?

Grzegorz Krychowiak: - Oczywiście, że tak. Nie tylko ja, ale na pewno on również. Takich propozycji się nie odrzuca. Jeżeli masz możliwość zagrania dla Barcelony w końcówce sezonu, to podpisujesz kontrakt i nawet nie zastanawiasz się nad tą decyzją. A patrząc na to, co on wyprawia w tym sezonie, to na pewno to była dobra decyzja.

- Na pewno z Wojtkiem nie raz rozmawiałeś po podpisaniu przez niego kontraktu z Barceloną. Co on o tym mówi, jakie są w nim emocje?

- To jest piękna historia. Oczywiście sama decyzja o zakończeniu kariery piłkarskiej nie była łatwa. Ale podkreślę jeszcze raz: kiedy taki klub jak Barcelona proponuje ci kontrakt, nie możesz odmówić. Historia Wojtka Szczęsnego jest niesamowita, naprawdę niesamowita.

- Pamiętam słowa Wojtka tuż po decyzji o zakończeniu kariery. Powiedział, że ciało chciało grać, ciało było do tego przygotowane, ale głowa już nie chciała.

- Głowa i ciało to są dwa powody, dla których można zakończyć karierę. Ja zawsze powtarzam, jeżeli jest przyjemność z piłki nożnej i zdrowie ci pozwala, to trzeba grać jak najdłużej. A jeżeli jedna z tych dwóch rzeczy nie funkcjonuje, no to trzeba podjąć decyzję taką, a nie inną.

Taki majątek ma Wojciech Szczęsny. Sam wszystko ujawnił, poszukajcie lepiej kalkulatora!

krychowiak 1SHORT_SUPER_EXPRESS Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

- Trudno nie zapytać też o drugiego rodaka w Barcelonie, Roberta Lewandowskiego. Z nim również wiele lat spędziłeś w szatni reprezentacji Polski. Robert Lewandowski skończy w tym roku 37 lat, a na boisku dalej wygląda jak Terminator.

- Przykro mi to mówić, ale on ma 37 lat i wygląda na boisku jak na 37 lat (śmiech). A tak na poważnie, to jest niewiarygodne, co on wyprawia w tym wieku, w to w dodatku w takim klubie. Nie ma wielu zawodników, którzy grają nadal na takim poziomie, jak on to robi, strzelając tyle bramek. Jestem pod wrażeniem tego, co on wyprawia. Życzę Robertowi, żeby przypieczętował końcówkę swojej kariery w najlepszy sposób z możliwych.

- Kapitalnie wygląda ta rywalizacja Roberta Lewandowskiego z Kylianem Mbappe, której kolejną odsłonę zobaczymy w niedzielę w El Clasico. Francuz doszedł Lewandowskiego na jednego gola.

- To jest tylko fantastyczny przykład na to, że kontuzja daje możliwość innemu zawodnikowi zająć to twoje miejsce. Również w klasyfikacji strzelców, pozwala, żeby ktoś cię dogonił. Końcówka ligi hiszpańskiej wydaje się elektryzująca i zobaczymy, kto wygra tę koronę Króla Strzelców.

- Ligi Mistrzów już nie wygrasz, czego można ci zatem życzyć?

- Jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, to w tym sezonie faktycznie się nie uda (śmiech). A życzyć można zdrowia i jeszcze raz zdrowia. Nie tylko mi, ale wszystkim innym trzeba życzyć zdrowia, a całą resztę trzeba sobie wywalczyć.

Zapytaliśmy sztuczną inteligencję, czy Robert Lewandowski zdobędzie Złotą Piłkę 2025. Odpowiedź może zaskakiwać