Grzegorz Krychowiak specjalnie dla „Super Expressu” typuje półfinały Ligi Mistrzów! Kto zagra o puchar? [WIDEO]

Cristiano Ronaldo pęka z dumy! Jego syn powołany do reprezentacji Portugalii!

Grzegorz Krychowiak typuje Inter – Barcelona i PSG – Arsenal

Kto zagra w wielkim finale Ligi Mistrzów? Tę odpowiedź już 6 i 7 maja poznają wszyscy fani futbolu. Jako pierwsi rozstrzygnięcie poznają kibice Interu Mediolan i FC Barcelona, którzy zagrają we wtorek. Podczas wywiadu dla „Super Expressu” Grzegorz Krychowiak przyznał, że szczególnie mocno trzyma kciuki za Wojciecha Szczęsnego.

- Pięknego okresu się doczekaliśmy, że mamy gwarancję, że Polacy wystąpią w finale Ligi Mistrzów i że jest ich tak dużo w półfinałach. Mam sentyment do Wojtka Szczęsnego i życzę mu zwycięstwa. Najważniejsze jest to, żeby jakikolwiek Polak wygrał ten puchar, ale mam wrażenie, że do finału wejdzie Barcelona – przyznał wprost.

Nieco większy problem pojawia się w przypadku spotkania PSG z Arsenalem. Ekipa z Paryża to byli klubowi koledzy Grzegorza Krychowiaka. Z kolei w londyńskim zespole gra Jakub Kiwior, reprezentant Polski. „Krycha” przyznał jednak wprost, że odczuwa sentyment do zespołu PSG i liczy na ich awans do finału.

- PSG jest faworytem tego meczu, zwłaszcza po pierwszym spotkaniu. Arsenal nie będzie miał łatwo. Ale to piłka nożna, wystarczy zdobyć jednego gola po stałym fragmencie gry i czemu mieliby nie znaleźć się w finale. Mam sentyment do PSG i cieszę się jak wygrywają – dodał.