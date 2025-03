Majątek Wojciecha Szczęsnego. Bramkarz lokuje pieniądze w nieruchomościach

Arsenal, Roma, Juventus, Barcelona – oto zagraniczne kluby w karierze Wojciecha Szczęsnego. Robi wrażenie, prawda? Jeszcze większe wrażenie zrobią na was zarobki Wojciecha Szczęsnego, a ściślej ujmując – jego majątek. Bo składowa jego portfela to nie tylko dochody związane z pracą w klubie, ale też inwestycje.

A ich jest niemało. Szczęsny nie trwoni zarabianych pieniędzy, ale stara się je porządnie lokować. Najlepiej w nieruchomości, które przez wielu są uważane za najlepszy sposób na inwestowanie pieniędzy. „Regularnie kupujemy nowe ziemie i nieruchomości i inwestujemy nasze pieniądze” – ujawniła Marina Łuczenko w rozmowie z „Party”.

Tomasz Iwan: Szczęsny? Nie wszystkie jego interwencje są szczęśliwe

Przechodząc do konkretów – jaki majątek ma Wojciech Szczęsny? W 2023 roku piłkarz znalazł się na liście 40 najbogatszych Polaków poniżej 40 roku życia. Wówczas jego majątek oszacowano na robiące wrażenie 160 mln zł, wliczając w to oczywiście i pensje w klubach, i inwestycje. Potem w rozmowie z „Foot Truckiem” niejako potwierdził te doniesienia. „Mój majątek to ponad 100 mln złotych” – podkreślił Szczęsny.

Ile Wojciech Szczęsny zarabia w Barcelonie?

A jak wyglądają jego zarobki w Barcelonie? W porównaniu do poprzednich klubów, a także kolegów z drużyny, wygląda to „biednie”. Wojciech Szczęsny może liczyć w Dumie Katalonii na 3 miliony euro rocznie, a pamiętać trzeba, że w Hiszpanii obowiązuje 50-procentowy podatek. Do jego portfela trafia zatem 1,5 miliona.

Bramkarz może pozazdrościć choćby Robertowi Lewandowskiemu. Przed tym sezonem „Lewy” dostał podwyżkę (wynikającą zresztą z kontraktu) w ramach której jego zarobki urosły do 32 milionów euro za sezon! Nawet po oddaniu podatku, Lewandowski nie powinien być zatem zbytnio narzekać.

