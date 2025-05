Pilne wieści o Robercie Lewandowskim! W Barcelonie trąbią przed El Clasico

Co ze Szczęsnym w Barcelonie? Deco zdecydowanie uciął wszelkie spekulacje

Powrót Roberta Lewandowskiego był jednym z czołowych tematów przed rewanżem Inter - FC Barcelona. Przez długi czas wydawało się, że Polak nie zdąży wyleczyć się na mecz o finał Ligi Mistrzów, ale jego leczenie przebiegło lepiej niż się spodziewano. Hansi Flick mógł skorzystać w Mediolanie ze swojego najlepszego strzelca, jednak długo tego nie robił. Dopiero w 90. minucie wpuścił go na boisko, gdy Barcelona miała bronić wyniku 3:2 dającego jej upragniony awans. Niestety, w trzeciej minucie doliczonego czasu gry straciła gola na wagę dogrywki. Lewandowski zagrał więc 30 nieplanowanych minut więcej, po których i tak to Inter awansował do finału LM.

W dogrywce "Lewy" miał nawet swoją okazję na wyrównanie, ale oddał niecelny strzał głową. Gdyby trafił, byłby to jego 100. gol w barwach Barcelony, na którego czeka już od miesiąca. Najbliższą okazję na przełamanie magicznej bariery będzie miał w El Clasico. Mecz, który może rozstrzygnąć losy mistrzostwa Hiszpanii w tym sezonie, odbędzie się w niedzielę (11 maja), a wiele wskazuje na to, że tym razem Lewandowski zagra już w pierwszym składzie. Takie informacje przekazał po porażce z Interem m.in. dziennikarz Javi Miguel.

- Wszystko wskazuje na to, że Robert Lewandowski wróci do wyjściowej jedenastki na El Clasico - przekazał dobrze poinformowany dziennikarz hiszpańskiego dziennika "AS" występujący regularnie w programie "El Chiringuito".

El Clasico: Stawka meczu FC Barcelona - Real Madryt

Poza 100. golem dla Barcelony "Lewy" będzie szukał przede wszystkim cennego zwycięstwa. Do końca sezonu La Liga zostały już tylko cztery kolejki, a Barca ma 4 punkty przewagi nad Realem. Zwycięstwo w El Clasico właściwie zamknie walkę o mistrzostwo, z kolei porażka zwiększy szanse "Królewskich", dla których ligowy tytuł to ostatnia szansa na uratowanie tego sezonu. W LM Real odpadł już w ćwierćfinale, a w Pucharze Króla poniósł bolesną porażkę w finale z Barceloną - podobnie jak w styczniowym Superpucharze Hiszpanii. Nawet remis w najbliższym El Clasico nie będzie złym wynikiem dla "Blaugrany", choć końcowe minuty z Interem pokazały, że ta drużyna zawsze gra o zwycięstwo i kolejne gole.

