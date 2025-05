Robert Lewandowski wrócił do gry po kontuzji! Długo musiał czekać

Lewandowski nie krył smutku po porażce z Interem

Robert Lewandowski przez większość meczu tylko obserwował boiskowe wydarzenia. Polak dopiero wracał po kontuzji i Hansi Flick sięgnął po niego dopiero w samej końcówce – gdy Barcelona prowadziła 3:2 i był doliczony czas gry. Wydawało się, że napastnik wchodzi tylko na parę minut, lecz chwilę później Inter wyrównał i doprowadził do dogrywki. Lewandowski z pewnością chciałby zostać bohaterem swojej drużyny, wracając po urazie i dać zwycięskiego gola zespołowi, jednak tak się nie stało, a decydującą bramkę strzelili rywale. Tym samym to Piotr Zieliński i Nicola Zalewski znaleźli się w finale, a Lewandowski i Szczęsny muszą obejść się smakiem, choć z pewnością dla bramkarza Barcelony jest to dużo boleśniejsze, bo „Lewy” swój Puchar Ligi Mistrzów już ma, zdobyty z Bayernem. Po meczu napastnik nie rozmawiał z mediami, ale opublikował krótki wpis na swoim profilu na Instagramie.

Inter - Barcelona. Jan Tomaszewski: Lewandowski doznał kontuzji przez Flicka

Polski napastnik Barcelony nie rozpisywał się nadto w swoim poście na Instagramie. Lewandowski podkreślił przede wszystkim, że cała drużyna zagrała z pełnym zaangażowaniem i podziękował kibicom za wsparcie. – Daliśmy z siebie wszystko i byliśmy tak blisko – zaczął „Lewy”, dodając emotikonę złamanego serca – Jesteśmy dumni z tej podróży i jesteśmy wdzięczni za Wasze wsparcie!Jeszcze więcej przed nami, a my razem będziemy iść do przodu! – zakończył swój wpis Polak.

Warto zauważyć, że jak często w sieci można znaleźć najróżniejsze komentarze i opinie fanów, tak tutaj w dużej mierze kibice dziękowali Lewandowskiemu i okazywali dalsze wsparcie, wyrażając przy tym nadzieję, że Barcelona zdoła sięgnąć po jeszcze jedno trofeum w tym sezonie, czyli mistrzostwo Hiszpanii. „Dziękuję. Mam nadzieję, że zrekompensujecie to mistrzostwem”, „Dziękuję za wszystkie radości, królu”, „Pokazaliście piękne rzeczy. Powinniśmy być w finale, ale piłka jest niesprawiedliwa. Jestem dumny z tej drużyny, kocham cię”, „Wrócicie silniejsi” - czytamy w komentarzach. Niektórzy starali się tłumaczyć nawet tę porażkę... błędami sędziowskimi Szymona Marciniaka.