Liga Mistrzów nie dla Barcelony! Była 3 minuty od finału. Niewiarygodny rewanż z Interem

Po remisie 3:3 w pierwszym meczu Barcelony z Interem można było spodziewać się spektakularnego rewanżu, ale ten przerósł chyba wszelkie oczekiwania! Od początku gospodarze odważnie ruszyli na „Dumę Katalonii”, a ich starania przyniosły skutek już w 21. minucie, gdy Lautaro Martinez wykończył szybką akcję po przechwycie na połowie Barcelony. Kilka chwil później doszło do pierwszej kontrowersyjnej decyzji Szymona Marciniaka, gdy nie podyktowano rzutu karnego po zagraniu ręką obrońcy Interu.

Wielkie kontrowersje w meczu Inter - Barcelona! Szymon Marciniak pod ostrzałem kibiców

FC Barcelona była 3 minuty od finału Ligi Mistrzów

Kontrowersje sędziowskie jeszcze przybrały na sile, gdy pod koniec pierwszej połowy polski sędzia podyktował "jedenastkę" dla Interu po interwencji VAR! Lautaro Martinez został sfaulowany w polu karnym przez Pau Cubarsiego, a Hakan Calhanoglu pewnie wykorzystał rzut karny. Po 45 minutach to zespół z Mediolanu był zdecydowanie bliżej wielkiego finału Ligi Mistrzów, ale to szybko się zmieniło.

Barcelona wyszła na drugą połowę odmieniona i dała kolejny argument zwolennikom teorii, że "2:0 to najniebezpieczniejszy wynik". W 54. minucie Eric Garcia dał "Blaugranie" kontakt z rywalami, a już sześć minut później Dani Olmo doprowadził do remisu. W 70. minucie doszło do kolejnej kontrowersji - Lamine Yamal został sfaulowany tuż przy linii pola karnego. Szymon Marciniak pierwotnie podyktował rzut karny dla gości, ale VAR podjął decyzję o rzucie wolnym. Minuty do końca meczu upływały i coraz więcej wskazywało na dogrywkę, aż Raphinha kolejny raz błysnął geniuszem.

Inter - Barcelona: Barca już witała się z finałem LM. Aż nadeszła 93. minuta i ten gol!

Brazylijczyk w 88. minucie strzelił swojego 13. gola w tej edycji LM i wydawało się, że znów został bohaterem Barcelony. Inter grał jednak do końca i w trzeciej z pięciu doliczonych minut doprowadził do remisu 3:3! Gola na wagę dogrywki strzelił Francesco Acerbi, który wykorzystał kolejne w tym dwumeczu kluczowe zagranie Denzela Dumfriesa (dwa gole i asysta w Barcelonie, dwie asysty w rewanżu).

Zmiennik bohaterem Interu i katem Barcelony w dogrywce

Po tym ciosie Barca wyprowadziła jeszcze jedną groźną akcję, ale Yann Sommer wygrał pojedynek z Yamalem. Z wynikiem 6:6 w dwumeczu do wyłonienia finalisty potrzebna była dogrywka. W niej od początku na boisku mieliśmy nie tylko Wojciecha Szczęsnego, lecz także Roberta Lewandowskiego i Piotra Zielińskiego, którzy weszli z ławki w końcowych minutach drugiej połowy. Polacy nie odegrali jednak kluczowych roli. Ta przypadła Davide Frattesiemu, który wszedł na boisko obok "Ziela" w 79. minucie, a dwadzieścia minut później strzelił gola na 4:3!

Jak się okazało, była to bramka na wagę wielkiego finału LM! Barcelona do końca próbowała doprowadzić przynajmniej do rzutów karnych, Lewandowski miał swoje dwie okazje, ale tym razem Inter utrzymał swoje prowadzenie. Tym samym po dramatycznym dwumeczu awansował do finału, w którym zagra ze zwycięzcą starcia PSG - Arsenal. Ten mecz już w środę (7 maja) o godzinie 21:00.