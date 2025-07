Spis treści

Poprzedni trener Legii - Goncalo Feio mówił o Ormianinie, że to piłkarz, który zapewni drużynię jakość i nada magii. Na początku Portugalczyk wystawiał Biczachczjana w wyjściowym składzie, ale szybko z niego wypadł i był tylko rezerwowym. Zagrał w Lidze Konferencji, a także dostał kilka minut w finale Pucharu Polski. Sięgnął z warszawskim klubie po trofeum i to był dla niego ostatni występ w minionych rozgrywkach.

Biczachczjan: Ta bramka bardzo dużo dla mnie znaczy

Jednak w nowy sezon wszedł z przytupem, bo strzelił debiutanckiego gola w Legii. W pierwszym meczu z FK Aktobe (1:0) odpalił petardę. Huknął z lewej nogi, zza pola karnego tak, że bramkarz Kazachów był bezradny.

- Ta bramka bardzo dużo dla mnie znaczy - powiedział Biczachczjan w TVP Sport, cytowany przez klubowe media. - Gdy dołączyłem do Legii, to wiedziałem, że to klub z dużymi ambicjami i celami. Mam taki charakter, że zawsze chcę wygrywać. Czekałem na pierwszego gola, ale wszystko ma swój czas. To dla mnie ważne trafienie - podkreślił.

Wiele sobie obiecywał po przyjściu do Legii. Dołączył do niej wiosną ubiegłego sezonu. Jednak dopiero w nowej edycji Wahan Biczachczjan (26 l.) strzelił premierowego gola w barwach warszawskiego klubu. Czy to będzie przełomowa runda dla reprezentanta Armenii?

Ormianin porównał trenerów Legii

W ten sposób zapewnił Legii skromne zwycięstwo i zaliczkę przed rewanżem w Kazachstanie. Czy w czwartek znów postraszy Kazachów i wprowadzi Wojskowych do kolejnej rundy Ligi Europy? W każdym razie pokazał się przed nowym trenerem Edwardem Iordanescu. Czy rumuński szkoleniowiec wydobędzie z Ormianina uśpiony potencjał?

- Nie ma dużej różnicy między trenerami Feio, a Iordanescu - tłumaczył Biczachczjan, cytowany przez klubowe media. - Obaj są profesjonalistami. Lubią grę piłką. Chcą dominować i grać kombinacyjnie. Taki klub, jak Legia, zawsze musi dominować i posiadać piłkę, aby pokazać własny styl - przekonywał pomocnik warszawskiej drużyny.

