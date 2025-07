Szok! Podczas mistrzostw Polski miało dojść do gwałtu na 15-latce. Zatrzymano 16-latka

Iga Świątek otrzymała specjalne gratulacje i... mema od Roberta Lewandowskiego! Piłkarz rozbawił wszystkich do łez

Szok w Poznaniu. W ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży rozegrano mistrzostwa Polski dziewcząt i chłopców do lat 16. Niestety, podczas turnieju w hotelu miało dojść do skandalicznych scen. Jak informuje „Rzeczpospolita”, w stolicy Wielkopolski miało dojść do gwałtu. Domniemana ofiara ma mieć 15 lat, a zatrzymano 16-latka, który miał być sprawcą.

Dziewczynka miała powiedzieć o zdarzeniu ojcu jednego z zawodników, który poinformował o sytuacji trenera. Ten z kolei poinformował policję, która zaczęła postępowanie w tej sprawie. Głos zabrał Polski Związek Tenisowy.

- Polski Związek Tenisowy informuje, że w trakcie rozgrywek Mistrzostw Polski dziewcząt i chłopców do lat 16 w tenisie, prowadzonych w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w dniach 30 czerwca – 6 lipca 2025 roku na kortach AZS w Poznaniu, zgłoszono incydent o potencjalnym charakterze karalnym z udziałem niepełnoletnich uczestników zawodów. Zarząd PZT z wielkim zaniepokojeniem przyjął te informacje – poinformowano w komunikacie.

Polski Związek Tenisowy przekazał również informacje o współpracy ze służbami, które zajmują się wyjaśnieniem całej sprawy.

- Związek ściśle współpracuje z odpowiednimi służbami i pozostaje w pełnej gotowości do udzielenia wszelkiej niezbędnej pomocy w toku dalszych działań. Równocześnie, pozyskiwane od organizatora wydarzenia informacje w sprawie, podobnie jak informacje o swoich działaniach, będzie przekazywał Ministerstwu Sportu i Turystyki – czytamy dalej w treści oświadczenia.