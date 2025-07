To im wiele zawdzięcza

Iga Świątek pokazała piękne zdjęcie po wygranym Wimbledonie! Piękne słowa

Iga Świątek wygrała już Roland Garros, US Open i w końcu także Wimbledon! Była liderka światowego rankingu nie oddała nawet gema Amandzie Anisimowej i w niecałą godzinę zapewniła sobie kolejny wielkoszlemowy tytuł w karierze. Świątek po wygranej opublikowała piękne zdjęcie po wygranej na Wimbledonie. Wciąż nie może uwierzyć w to, co się stało!