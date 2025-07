Kiedy gra Iga Świątek kolejny turniej WTA? Plany startowe mistrzyni

Kolejny turniej w planach startowych Igi Świątek to Rogers Cup, jak nazywane są rozgrywane równolegle w Kanadzie turnieje kobiet i mężczyzn w Kanadzie. Odbywa się w dwóch wielkich miastach. W latach parzystych tenisistów gości Montreal, a tenisistki - Toronto. W latach nieparzystych następuje zamiana. Tak się złożyło, że Iga Świątek na IGA Stadium w Montrealu zagra po raz pierwszy. Rok temu tenisistki grały w Toronto, ale Polka w tym turnieju nie zagrała, odpoczywając po igrzyskach w Paryżu. Dwa lata temu w Montrealu doszła do półfinał, w którym uległa 2:6, 7:6, 4:6 Jessice Peguli.

Główna główna arena, na której tenisistki walczą w Montrealu to... IGA Stadium. Polka jest oczywiście popularną na całym świecie gwiazdą, ale mieszczący blisko 12 tys. widzów stadion nie został tak nazwany na jej cześć. IGA to największa sieć supermarketów w Quebecu, jeden z głównych sponsorów turnieju.

Iga Świątek po finale Wimbledonu wyznała, że przed nią teraz krótki urlop. Przez kilka dni nie będzie nawet dotykać rakiety tenisowej. - Teraz będzie czas na odpoczynek i wakacje. Nie wiem jeszcze ile dni, ale wiem już gdzie. Pewnie na Instagramie będzie można to zobaczyć już po wakacjach. Bardzo się cieszę, że trochę odpocznę, bo ta pierwsza połowa sezonu była bardzo wymagająca - powiedziała Iga w rozmowie z Polsatem Sport. Polka zgłoszona jest do turnieju WTA w Montrealu, który rozpocznie się 27 lipca i pewnie tam zobaczymy ją na korcie. Niewykluczone jednak, że Iga wraz z zespołem postanowią wydłużyć odpoczynek. Mistrzyni wróciłaby wtedy do gry nie w Kanadzie, ale już w USA - 7 sierpnia w Cincinnati.

Kiedy gra Iga Świątek? Plany startowe

27 lipca - WTA 1000 w Montrealu

7 sierpnia - WTA 1000 w Cincinnati

24 sierpnia - US Open

