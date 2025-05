Spis treści

Papszun: Przed Rakowem istotny mecz z Jagiellonią

W poprzedniej kolejce Raków pokonał na wyjeździe 2:0 Stal Mielec. Bramki zdobyli Peter Barath i Jonatan Braut Brunes.

- W zeszłym tygodniu mówiłem, że jest pięknie, a w tym jest jeszcze piękniej - powiedział trener Marek Papszun podczas konferencji prasowej. - Mam nadzieję, że jesteśmy lepsi o kolejny tydzień pracy. Przed nami istotny mecz. Będziemy chcieli zrealizować taki swój chyba kolejny cel. Wiemy już, że zagramy w europejskich pucharach. Teraz będzie walka o mistrzostwo i wicemistrzostwo. Mam nadzieję, że ten stadion i kibice nam w tym pomogą i wspólnie ten kolejny cel osiągniemy.

Trener lidera nie myśli o tym, co się wydarzy

Przed dwoma laty Raków zdobył mistrzostwo po meczu z Koroną, który przegrał w Kielcach. O tym, że sięgnęli po tytuł podopieczni Papszuna dowiedzieli się w drodze powrotnej do Częstochowy.

- Każda konfiguracja jest dobra, żeby w ten sposób się zakończyła - zaznanczył Papszun. - Nie myślę o tym, co i jak się wydarzy. Interesuje nas mecz z Jagiellonią i zwycięstwo w tym spotkaniu. Szczególnie, że gramy u siebie i tak jak zawsze powtarzam, że chcemy tutaj wygrywać i zadowalać naszą publiczność.

Jagiellonia nie wytrzymała tempa

W porzednim sezonie tytuł wywalczyła Jagiellonia, która nie obroni tytułu. Wszystko przez zadyszkę na finiszu. Ekipa z Podlasia nie wygrała trzech meczów z rzędu.

- Żeby walczyć o mistrzostwo, to na pewno nie można mieć takich wahań długofalowych, bo rywale po prostu to wykorzystują - podkreślił Papszn. - Trzeba zachować w sezonie taką dość dużą stabilizację. To jest bardzo trudne, jeśli ma się rywali. W tym sezonie Jagiellonia na takich rywali trafiła: na Lecha, na Raków. Nie wytrzymała po prostu tego tempa. Różne są okresy w sezonie, różna jest dyspozycja drużyny. Tłumaczyłem, żeby w tych słabszych momentach nie przegrywać. To może doprowadzić do większych sukcesów.

