Iskrą, która na nowo rozpaliła konflikt, jest sprawa 23 chińskich pływaków. W 2021 roku uzyskali oni pozytywne wyniki testów na trimetazydynę – tę samą zakazaną substancję, za którą zawieszono rosyjską łyżwiarkę Kamilę Walijewą i tę samą, która spowodowała zanieczyszczenie leku nasennego Igi Świątek, przez co Polka musiała się gęsto (ale skutecznie) tłumaczyć. Mimo to, WADA przyjęła tłumaczenia strony chińskiej o przypadkowym zanieczyszczeniu próbek w hotelowej kuchni i pozwoliła sportowcom startować, m.in. na igrzyskach olimpijskich w Tokio. Travis Tygart, charyzmatyczny szef USADA, nazwał sytuację „możliwym tuszowaniem sprawy” i oskarżył WADA o brak transparentności. Jego obawy podzielili amerykańscy politycy.

Iga Świątek została zawieszona na miesiąc! Zakazaną substancję przyjęła w skażonym leku

Podczas niedawnego przesłuchania w Senacie, republikańska senator Marsha Blackburn zarzuciła organizacji z siedzibą w Montrealu stosowanie gróźb i zastraszania w odpowiedzi na pytania. – Co dokładnie ukrywają? – pytała, podkreślając, że WADA musi udowodnić, że nie jest skompromitowana przez chińskie wpływy.

Stany Zjednoczone są największym płatnikiem do budżetu WADA, co daje im potężne narzędzie nacisku. W Kongresie procedowana jest ponadpartyjna ustawa, która pozwoli Białemu Domowi wstrzymać finansowanie, jeśli uzna, że polityka WADA jest sprzeczna z amerykańskimi interesami. To jasny sygnał, że Waszyngton nie zamierza odpuścić.

WADA, odrzucając zaproszenie na przesłuchanie w Senacie, nazwała je politycznym przedstawieniem Tygarta, mającym na celu podważenie globalnego systemu antydopingowego.

Bańka broni decyzji ws. Chińczyków

Witold Bańka broni decyzji w sprawie chińskich pływaków, argumentując, że problem zanieczyszczeń jest realny i został potraktowany zgodnie z procedurami. Jednak odmowa złożenia zeznań przed Kongresem po raz trzeci tylko podsyca podejrzenia.

W tle głównego sporu pojawił się nowy wątek – tzw. Enhanced Games. To kontrowersyjna, prywatna inicjatywa, która ma odbyć się w Las Vegas i otwarcie zachęca sportowców do stosowania dopingu. Witold Bańka ostro potępił projekt, wzywając władze USA do jego zablokowania.

W perspektywie igrzysk olimpijskich 2028 w Los Angeles nie możemy pozwolić, aby to, co powinno być świętem uczciwego wysiłku sportowego, zostało przyćmione przez tę cyniczną próbę podważenia czystego sportu. WADA wzywa władze w USA do poszukiwania sposobów na zapobiegnięcie odbyciu się Enhanced Games. Dla dobra zdrowia sportowców i czystości sportu należy je odwołać – podkreślił Witold Bańka.

Travis Tygart natychmiast odparł, że to cyniczna próba odwrócenia uwagi.

– Oburzenie Bańki dorównuje jego dezinformacji – stwierdził, sugerując, że szef WADA próbuje wykorzystać tę poboczną aferę, by uniknąć odpowiedzi na trudne pytania dotyczące Chin.

Konflikt między dwiema najważniejszymi organizacjami antydopingowymi na świecie jest głębszy niż kiedykolwiek. Oskarżenia o podwójne standardy, polityczne naciski i brak transparentności podważają zaufanie sportowców i kibiców. W perspektywie IO Los Angeles w 2028 roku, rozwiązanie tego kryzysu staje się kluczowe dla przyszłości czystego sportu.