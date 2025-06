Nie żyje słynna kulturystka. Została zamordowana przez partnera, później sam odebrał sobie życie

Nie żyje kulturystka znana jako "She Hulk". Została zamordowana przez męża

Zunilda Hoyos Mendez zasłynęła w sieci swoją niezwykłą sylwetką. Na kulturystka mówiono „Hulk Woman” lub „She Hulk” co odpowiada jej imponującej budowie ciała. Jak przekazuje portal Interia Sport, kobieta miała na swoim koncie niemały sukces – podczas mistrzostw świata NPC w Ameryce Łacińskiej zajęła drugie miejsce. Ale kulturystyka nie była jej jedynym zajęciem – kobieta publikowała również materiały na platformach dla dorosłych, gdzie zyskała wielu fanów. Niestety, 43-latka w czwartek, 19 czerwca, została znaleziona martwa w apartamencie Costa del Sol. W łazience domu znaleziono natomiast ciało Jarroda Gellinga – 46-letniego męża kobiety.

Jak podaje „Daily Mail” para przyjechała z Dubaju do Hiszpanii, ponieważ Mendez chciała rozwieść się z mężem. Para już wcześniej miewała problemy, a kobieta miała być ofiarą przemocy domowej. Policja udała się do mieszkania Kolumbijki po tym, jak jeden z jej znajomych z siłowni zgłosił jej zaginięcie. Służby udały się do mieszkania w Costa del Sol, gdzie zastali martwą parę. Ze wstępnych ustaleń wynika, że Gelling nie mógł pogodzić się z odejściem kobiety i najpierw zaatakował ją młotkiem, a później za pomocą noża sam odebrał sobie życie. W potwierdzeniu tej wersji zdarzeń ma pomóc sekcja zwłok. – Policja krajowa prowadzi śledztwo w sprawie śmierci mężczyzny i kobiety znalezionych martwych w apartamencie. Jej ciało nosiło wyraźne ślady przemocy, a ślady widoczne u mężczyzny wskazywały na samobójstwo, co musi potwierdzić sekcja zwłok – przekazał rzecznik Narodowej Policji w Maladze.

