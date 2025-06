Nie żyje 26-letni piłkarz Dominik Wardenga. Pożegnali go we wzruszających słowach

Anna i Robert Lewandowscy to chyba najpopularniejsza para w polskim show-biznesie. Polski piłkarz już dawno wyszedł poza ramy samego sportu i zdecydował się na wiele różnych inwestycji i budowanie własnej marki. Podobnie jego żona, która sport porzuciła już lata temu i skupiła się właśnie na biznesie. Była karateczka związała się przede wszystkim z branżą fitness – prowadzi własne treningi, organizuje obozy na których można trenować pod jej okiem – oraz zdrowego odżywiania – ma własną markę „Foods by Ann”. Do tego posiada własną linię kosmetyków, a oprócz tego oczywiście zarabia na kontraktach reklamowych z dużymi firmami chcącymi skorzystać na jej wizerunku.

Jan Tomaszewski: Robert Lewandowski powinien zrzec się opaski!

Tygodnik „Wprost” w 2024 roku opublikował ranking 50 najbogatszych Polek. Anna Lewandowska znalazła się w nim na dość wysokim, 22. miejscu z majątkiem wycenionym na 362 mln złotych! Przez lata fani spierali się o to, jaki wpływ na sukces Anny Lewandowskiej miał jej mąż. W 2023 roku Robert Lewandowski zaznaczył bardzo wyraźnie, że... nie włożył ani złotówki w przedsięwzięcia swojej ukochanej! – W żaden biznes Ani nie włożyłem ani złotówki – powiedział w wywiadzie dla Eleven Sports.

Nie oznacza to jednak, że Lewandowski nie miał wpływu na karierę biznesową swojej żony i sama Anna Lewandowska jest tego w pełni świadoma. W rozmowie z „Halo tu Polsat” podkreśliła, jak ważne w jej przedsięwzięciach było to, że w przeszłości trenowała karate i co nauczyła jej ta dyscyplina sportu, ale też zauważyła, że gdyby nie miała tak popularnego męża, to trudno byłoby jej dotrzeć do tak szerokiego grona odbiorców. – Oczywiście nie chcę zakrzywiać rzeczywistości i mówić, że osiągnęłam wszystko sama, bo jestem Zosia Samosia, że jestem taka ach i och wspaniała, power woman i w ogóle. Nie. Ja zawsze powtarzam dwa zdania, które niestety czasami zostają źle zinterpretowane albo przekręcone. Gdyby nie karate, nie byłabym tą osobą, którą jestem pod względem dyscypliny, konsekwencji, ambicji itd., ale oczywiście gdyby nie Robert, nie byłabym taka znana, nie otwierałabym dzisiaj dużego projektu na Europę – zaznaczyła wyraźnie Anna Lewandowska.

