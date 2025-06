Robert Lewandowski tuż przed północą zwrócił się do Grosickiego. Kilka słów wystarczyło, by poruszyć serca

Robert Lewandowski już wcześniej zapowiedział, że nie pojawi się na zgrupowaniu reprezentacji Polski, jednak zrobił wyjątek dla Kamila Grosickiego i pojawił się na meczu z Mołdawią, by uczestniczyć w pożegnaniu swojego kolegi z boiska, który tym spotkaniem kończył reprezentacyjną karierę. W mediach pojawiło się tłumaczenie, że Robert Lewandowski... planował to już wcześniej i miała to być niespodzianka dla piłkarza Pogoni Szczecin. Wielu fanów nie wierzy jednak w to i uważają, że decyzja Lewandowskiego wynikała z krytyki, jaka spadła na niego i ze słów samego Grosickiego, który nie krył żalu, że na jego pożegnaniu nie będzie właśnie kapitana kadry.

Do teorii o tym, że Lewandowski działał na szybko i w ostatniej chwili zdecydował się przylecieć do polski by uczestniczyć w pożegnaniu Kamila Grosickiego, jest nie kto inny, a Cezary Kucharski. W swoim wpisie na ten temat nie szczędził on uszczypliwości swojemu byłemu podopiecznemu i podał argumenty za tym, że wszystko odbywało się bez wcześniejszego przygotowania. – RL (Robert Lewandowski – przyp. red.) jak zmyśla, ma wypisane to na twarzy – zaczął mocno Kucharski – Tak planował przylot do K. Grosickiego na pożegnalny mecz, że o dress code zapomniał (w wakacyjnej willi na Majorce garniturów nie trzyma) – punktował dalej – Zanim Grosik wyszedł po meczu spod prysznica Lewy był już nad Brnem (w samolocie – przyp. red.). Komentarze świadczą, że ludzie nie kupili tego fałszu... - zakończył były reprezentant Polski. Jego wpis był odpowiedzią na nagranie udostępnione przez TVP Sport, na którym Lewandowski wyjaśnia, że swój przylot planował już tydzień wcześniej.

RL jak zmyśla ma wypisane to na twarzy😉tak planował przylot do K.Grosickiego na pożegnalny mecz,że o dress code zapomniał (w wakacyjnej willi na Majorce garniturów nie trzyma) Zanim Grosik wyszedł po meczu spod prysznica Lewy był już nad Brnem✈️Komentarze świadczą,że ludzie nie… https://t.co/RCzhqCumSA— Cezary Kucharski (@CezaryKucharski) June 7, 2025

Spór sądowy Lewandowskiego z Kucharskim trwa w najlepsze. Kilka dni temu odbyła się pierwsza jawna rozprawa, na której odsłuchano nagrania przekazane przez Roberta Lewandowskiego, a mające być dowodem na to, że jego były agent go szantażował. Ich autentyczność nie została jednak jeszcze potwierdzona. Niedługo ma odbyć się natomiast przesłuchanie Roberta Lewandowskiego przed sądem.