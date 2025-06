Spis treści

Szefujący PZPN Cezary Kulesza...

Nawet jeśli nie, to i tak sami się zgłaszają. Szefujący PZPN Cezary Kulesza każdego dnia odbiera dziesiątki sygnałów z podpowiedziami w sprawie nowego selekcjonera. Zgodnie ze świecką tradycją za podpowiadanie biorą się politycy. Dawno temu prezydent Aleksander Kwaśniewski na trybunach stadionu ŁKS przekonywał ówczesnego prezesa PZPN Mariana Dziurowicza, by selekcjonerem został osrebrzony barcelońskim medalem Janusz Wójcik. Tak się też stało, z wiadomym skutkiem .Polska nie została mistrzem świata, ani z "Wujem", ani z kimkolwiek innym. Nawet wspaniałemu Kazimierzowi Górskiemu wypominano, że z igrzysk w Montrealu przywiózł "tylko" drugie miejsce, więc zawinął się do Grecji, by mieć święty spokój, co gwarantowało wielkie sukcesy.

Michał Probierz w końcu przemówił. Były selekcjoner reprezentacji Polski o straconych piłkach

Atak na Michała Probierza był brutalny...

Atak na Michała Probierza był brutalny, wręcz chamski i przede wszystkim niesprawiedliwy. Chór frustratów obrzucił go błotem a sprawcę zamieszania, najlepszego polskiego piłkarza, wyniósł na ołtarze. A przecież obaj byli winni, zachowali się jak mali chłopcy w piaskownicy a nie dojrzali mężczyżni. Narracja była żywcem wyjęta z Tadeusza Kościuszki:" Polakom brakuje na stałości umysłu, w przeciwnościach mało się zastanawiają nad obrotami losów i czynności ludzkich".

Jerzy Dudek błysnął na polu golfowym! Legenda kadry nie miała sobie równych, zaskoczeni?

Pozytywnie wypada środowisko tenisa stołowego

W tle piłkarskiej wojenki jakże pozytywnie wypada środowisko tenisa stołowego. Szkoleniowcy, działacze i zawodnicy najlepszych polskich drużyn prawią sobie komplementy, uznają klasę rywali, prezentują prawdziwe, a nie udawane fair play. Po kapitalnym finale ligowym Dekorglassu Działdowo z broniącym tyrułu Dartomem Bogoria Grodzisk Mazowiecki można tylko bić brawa za poziom przy stole i obok niego. Działdowo ma swoich wielkich bohaterów z gwiazdą pierwszej wielkości Jakubem Dyjasem i wspaniałymi fanami. A ukryty w cieniu Warszawy Grodzisk przeżywa sportowy renesans. Tenisiści stołowi ze srebrem, piłkarze po raz pierwszy w historii na zapleczu Ekstraklasy. Szkoda, że już bez autora historycznego sukcesu, trenera Marcina Sasala. Rozstanie było burzliwe, padło zbyt wiele ostrych słów. Publiczne pranie brudów nigdy nie przynosi niczego dobrego.

Tak Legia wypadła w debiucie Edwarda Iordanescu. Rumun odmieni Wojskowych?

Właściciel Motoru Zbigniew Jakubas nie przeholował?

Wielkie poruszenie w Lublinie po znaczących podwyżkach cen biletów na mecze Motoru. Rynek zweryfikuje, czy właściciel Zbigniew Jakubas nie przeholował. Jeżeli zespół dołączy do krajowej czołówki, to bilety rozejdą się jak wejściówki na koncerty Dawida Podsiadło czy walki Jana Błachowicza. Sport zawodowy jest towarem, który zawsze wart jest tyle, ile ludzie chcą za niego zapłacić.

Tomasz Rząsa o transferach Lecha i losowaniu Ligi Mistrzów. A co z Ali Gholizadehem?

Kto zastąpi Probierza w kadrze?

Kto będzie nowym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji? Jeszcze przed nominacją Michała Probierza - do którego zawsze będę miał szacunek i koleżeństwo - sugerowałem na tych łamach Jana Urbana, łatwo sprawdzić. Moźe prezes Kulesza sięgnie do archiwalnych egzemplarzy naszej gazety? Fajnie byłoby przyłożyć rękę do pasowania kolejnego po Engelu, Janasie i Beenhakkerze najważniejszego trenera piłkarskiego w kraju. To oczywiście żart, suflowanie nigdy mnie nie pociągało. Podobnie donoszenie, w szkole zwane kablowaniem i pogardzane. Dziś donosicieli nazywa się sygnalistami i gloryfikuje. O tempora, o mores.

Michał Żewłakow wprost o relacjach z Fredim Bobiciem. "Nie mieliśmy momentu, żeby prężyć muskuły"

Kiepski aktor potrzebuje suflera w każdym spektaklu, a wybitny tylko sporadycznie. Najlepsi sędziowie piłkarscy klasy Szymona Marciniaka korzystają z VAR rzadko, wyrobnicy w co drugiej akcji. Czy prezes związku sportowego przy zatrudnianiu trenera kadry też potrzebuje suflerów?

QUIZ: Ile wiesz o reprezentacji Polski? Pytanie 1 z 15 Na ilu mistrzostwach świata zagrała reprezentacja Polski 5 13 8 9 Następne pytanie

Sonda Kto powinien zostać nowym trenerem reprezentacji Polski? Adam Nawałka Jerzy Brzęczek Łukasz Piszczek Jacek Magiera Jan Urban Trener zagraniczny Inny polski trener

JAN TOMASZEWSKI: Kadra przerosła Michała Probierza Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.