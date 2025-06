i Autor: Cyfra Sport, Archiwum prywatne Michał Kubiak, Bartosz Kurek

Ważny krok

Sensacyjne wieści w sprawie Michała Kubiaka! Siatkarz wraca do kraju! Co za wyzwanie

Michał Kubiak to jeden z najbardziej rozpoznawalnych siatkarzy w Polsce. Choć mistrz świata z 2014 i 2018 roku jest bardzo rozchwytywany przez kibiców w naszym kraju, a w jednym z meczów półfinałowych w PlusLidze pomiędzy Aluronem CMC Wartą Zawiercie, a PGE Projektem Warszawą Kubiak pojawił się w Sosnowcu i cały czas ustawiał się do zdjęcia z kibicami jednej i drugiej drużyny. 37-latek aktualnie swoją karierę kontynuuje w Chinach, jednak została przekazana fantastyczna wiadomość dla jego fanów dotycząca jego powrotu do Polski.