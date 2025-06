Tego potrzeba reprezentacji Polski po odejściu Michała Probierza. Była gwiazda kadry nie pozostawia złudzeń

Michał Listkiewicz: Boniek twierdzi, że gdyby wciąż był prezesem PZPN, to Lewandowski... [MIŚ Z OKIENKA]

Były bramkarz reprezentacji Polski Józef Wandzik uważa, że po rezygnacji Michała Probierza nowy selekcjoner powinien przede wszystkim potrafić odbudować atmosferę w drużynie narodowej. W jego opinii, choć faworytem bukmacherów i kibiców jest Jan Urban, zazwyczaj ostateczny wybór pada na "czarnego konia".

– Myślę, że na ten moment, kiedy relacje w kadrze nie są najlepsze, potrzeba kogoś, kto potrafi posklejać ten zespół, załagodzić konflikty. Urban to pierwszy faworyt, ale historia pokazuje, że często wygrywa ktoś z drugiego szeregu – powiedział Wandzik w rozmowie z PAP.

Były piłkarz Ruchu Chorzów, Górnika Zabrze i Panathinaikosu Ateny nie zgadza się z głosami, jakoby Urban miał być „zbyt miękki” na selekcjonera. – To jakie kryteria ma spełniać trener? Ma umieć rozmawiać z drużyną. Każdy prowadzi zespół po swojemu – jeden krzyczy, inny stawia na partnerską relację. Urban to były zawodnik, który zna realia, ma hiszpańską mentalność. Wie, jak traktować piłkarzy – dodał.

Wandzik odniósł się również do konfliktu pomiędzy Michałem Probierzem a Robertem Lewandowskim. Jego zdaniem zabrakło rozmowy „po męsku”. – Można było usiąść przy stole, zanim to wszystko się rozlało. Emocje wzięły górę. Wiadomo, że Lewandowski miał ciężki sezon, a organizm 36-latka reaguje inaczej niż młodszych zawodników. Sytuację można było rozegrać inaczej – zaznaczył.

Probierz zrezygnował z funkcji selekcjonera 11 czerwca, półtorej doby po porażce 1:2 z Finlandią w Helsinkach. Przed meczem odebrał opaskę kapitana nieobecnemu Lewandowskiemu, co wywołało ostrą reakcję piłkarza, który zadeklarował, że nie zagra w reprezentacji, dopóki nie nastąpi zmiana na stanowisku trenera.

– Jest dużo bałaganu, niesnasek, nie wiadomo, co się dzieje. To odbiło się na grze z Finami. Trzeba to wszystko jak najszybciej wyprostować. Kadra znów bywa obiektem kpin, a młodzieżówka też nie zachwyca. Oby przyszedł jakiś pozytywny wstrząs – podsumował 52-krotny reprezentant Polski.