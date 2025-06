Nikola Grbić pominął lidera! Ogłosił skład reprezentacji Polski siatkarzy na kolejny turniej Ligi Narodów

Reprezentacja Polski siatkarzy pomimo nieobecności wielu gwiazd z ostatnich lat, rozpoczęła Ligę Narodów od czterech zwycięstw w czterech meczach. W chińskim Xi'an Biało-Czerwoni ograli Holandię (3:1), Japonię (3:1), Turcję (3:0) i Serbię (3:0). W buty liderów weszli za to m.in. rozgrywający Jan Firlej i atakujący Kewin Sasak. Ten drugi otrzyma kolejną szansę występów w narodowych barwach w najbliższym turnieju LN w Chicago, ale tym razem piłki będzie dogrywał mu inny zawodnik - Firleja można uznać za największego nieobecnego względem kadry, która imponowała w Chinach. Tym razem o rozegranie mają zadbać Łukasz Kozub i Marcin Komenda.

Ważną zmianą jest też rozszerzenie grona przyjmujących do czterech nazwisk. Do Michała Gierżota, Artura Szalpuka i Rafała Szymury dołączy Kamil Semeniuk, który wskoczył za libero Kubę Hawryluka! Na papierze należy uznać go za największego lidera drużyny w Chicago. Doszło też do zmiany drugiego atakującego - Aliaksiej Nasewicz ustąpił miejsca Bartoszowi Gomułce. W gronie czterech środkowych Sebastian Adamczyk zastąpił Jordana Zaleszczyka.

Kadra Grbicia na turniej Ligi Narodów w Chicago:

Rozgrywający: Marcin Komenda, Łukasz Kozub

Przyjmujący: Michał Gierżot, Kamil Semeniuk, Artur Szalpuk, Rafał Szymura

Środkowi: Sebastian Adamczyk, Szymon Jakubiszak, Jakub Nowak, Mateusz Poręba

Atakujący: Bartosz Gomułka, Kewin Sasak

Libero: Mateusz Czunkiewicz, Maksymilian Granieczny

Polscy siatkarze rozpoczną zmagania w drugim turnieju LN w środę, 25 czerwca. Ich rywalami będą Włosi, a mecz rozpocznie się o godzinie 19:30 czasu polskiego. Później Polacy zagrają jeszcze z Kanadą (28.06, 2:30 w nocy), USA (29.06, 2:30 w nocy) i Brazylią (29.06, 23:00).