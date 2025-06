Siatkarki były już na kolanach w meczu z Holandią. A potem Smarzek i Korneluk zrobiły to

Jej nazwisko na stałe wpisało się do annałów polskiej siatkówki, a wspomnienia jej widowiskowych akcji wciąż budzą emocje wśród fanów. Anna Werblińska (wcześniej Barańska) przez wiele sezonów była nie tylko filarem reprezentacji Polski, ale także symbolem kobiecej siły i wdzięku na parkiecie. Jej kariera to kolekcja imponujących osiągnięć, z brązowym medalem Mistrzostw Europy na czele. To właśnie przed tym turniejem powierzono jej zaszczytną funkcję kapitana drużyny narodowej, a po jego zakończeniu jej popularność eksplodowała, gdy zdobyła tytuł miss mistrzostw, gromadząc niewiarygodną liczbę 100 tysięcy głosów.

Odważne decyzje i blask fleszy poza boiskiem

To był prawdziwy fenomen. Agnieszka Bednarek, która zajęła drugie miejsce, miała 20 tysięcy głosów, co doskonale obrazuje skalę uwielbienia dla Ani. Warto dodać, że jej interesy sportowe reprezentował wówczas Roberto Mogentale, znany również jako mąż innej legendy siatkówki, Małgorzaty Glinki-Mogentale. Prywatnie, w 2010 roku, Anna Barańska stanęła na ślubnym kobiercu z Sebastianem Werblińskim, przyjmując jego nazwisko.

Wzrost rozpoznawalności i statusu gwiazdy przyniósł Annie Werblińskiej nie tylko sportowe laury, ale także propozycje wykraczające poza świat siatkówki. Jedną z nich, która wzbudziła wówczas spore zainteresowanie i dyskusje, była oferta sesji zdjęciowej dla prestiżowego magazynu "Playboy". Siatkarka, która początkowo podchodziła do tego pomysłu z rezerwą, ostatecznie zdecydowała się podjąć wyzwanie. W wywiadzie towarzyszącym publikacji tłumaczyła, że kierowała nią chęć przeżycia czegoś nowego, pewnego rodzaju szaleństwa i sprawdzenia się w nietypowej dla sportsmenki roli. Sesja, choć dla niektórych kontrowersyjna, dla samej Werblińskiej stała się ważnym i, jak podkreślała, ciekawym doświadczeniem, które pokazało ją z zupełnie innej strony.

Rodzinna harmonia i cyfrowe okno na świat

Po oficjalnym zakończeniu kariery reprezentacyjnej w 2016 roku, Anna Werblińska świadomie wybrała spokojniejsze życie, koncentrując się na budowaniu rodzinnego ogniska. Jej profil na Instagramie stał się dla fanów swoistym oknem na jej prywatność. To tam była siatkarka z autentyczną radością dzieli się fragmentami swojej codzienności, publikując ciepłe, pełne miłości zdjęcia z mężem i najbliższymi. Obserwatorzy mogą zobaczyć, że doskonale odnajduje się w roli żony i matki, czerpiąc satysfakcję z chwil spędzanych z rodziną. Instagram stał się również miejscem, gdzie fani mogą śledzić jej subtelną metamorfozę i podziwiać, jak z gracją i naturalnym pięknem wkracza w kolejne etapy życia, wciąż zachowując świetną formę i promienny uśmiech.

Od sportowych szczytów do spełnienia w życiu prywatnym

Historia Anny Werblińskiej to inspirująca opowieść o kobiecie wszechstronnie utalentowanej, która odniosła sukces nie tylko na siatkarskich arenach, ale także poza nimi. Jej droga od tytułu miss siatkówki do roli kochającej żony i matki to fascynująca podróż, podczas której zawsze pozostawała wierna swoim wartościom i autentyczności. Dziś, korzystając z uroków sportowej emerytury, z radością dzieli się swoim szczęściem z wiernym gronem fanów, udowadniając, że prawdziwe spełnienie i radość można odnaleźć w cieple rodzinnych relacji i codziennych, małych chwilach.