Polska – Holandia relacja NA ŻYWO: Polki wracają do gry w Lidze Narodów! Na ich drodze Holandia [WYNIK LIVE]

Polska - Holandia -:- (-:-, -:-, -:-)

Polska:

Holandia:

Na żywo Liga Narodów: Polska - Holandia Czas na hymny! Witamy w relacji na żywo z meczu Polska - Holandia w Lidze Narodów kobiet! Start meczu o 16:30, bądźcie z nami!

Odśwież relację

Polska - Holandia relacja i wynik na żywo dzisiaj 18.06.2025

Polskie siatkarki nie muszą martwić się o awans do turnieju finałowego w Lidze Narodów, ponieważ nasz kraj jest jego gospodarzem. To sprawia, że Stefano Lavarini może odważniej podejść do wyborów w składzie i ustawień taktycznych, a mimo to Polki świetnie zaczęły zmagania w tym turnieju. W czterech pierwszych meczach, rozgrywanych w Chinach, Polki ograły Tajki, Chinki, przegrały z Turczynkami a na koniec ograły Belgijki. Teraz rywalizacja przenosi się do Serbii, gdzie rywalkami naszych zawodniczek będą kolejno Holenderki, Amerykanki, Niemki oraz Serbki.

Teraz przed Biało-Czerwonymi starcie z Holandią, z którymi w ostatnich latach Polki radziły sobie ze zmiennym szczęściem. W towarzyskim „dwumeczu” w maju 2024 roku Polki najpierw ograły rywalki 5:0 (trenerzy umówili się na pięć setów, to było pięć setów), a później przegrały 2:3. W Lidze Narodów w 2023 i 2021 roku lepsze były rywalki (wygrały 3:0 i 3:2), ale ostatnie starcie tych drużyn, w Lidze Narodów 2024, padło łupem naszych zawodniczek – również był to mecz Ligi Narodów i Polki wygrały je 3:0. Liczymy, że dzisiaj będzie powtórka z tego wyniku!