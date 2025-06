Polska – Holandia relacja NA ŻYWO: Polki wracają do gry w Lidze Narodów! Na ich drodze Holandia [WYNIK LIVE] 18.06.2025

Popiwczak pod koniec sezonu informował już, że będzie kończył przygodę w Jastrzębiu. Wtedy oficjalnie nie padała jeszcze nazwa nowej drużyny. Teraz Aluron Zawiercie powiadomił, że zakontraktował siatkarza, który ostatni mecz w barwach jastrzębian zagrał właśnie przeciwko... zawiercianom. Było to w przegranym 2:3 półfinale Ligi Mistrzów w Łodzi. Podobnie jak dla gwiazdy JW Tomasza Fornala, który przenosi się do Turcji, również dla libero jastrzębian ostatni okres to był „last dance” w barwach zespołu, którego koszulkę zakładał niezmiennie od 13 lat.

Sebastian Świderski nie ma co do tego złudzeń! Jasny komentarz w sprawie Nikoli Grbicia

Jakub Popiwczak gorzko po przegranym finale Ligi Mistrzów: Byliśmy na wyciągnięcie ręki... Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Jakub Popiwczak ma 29 lat, pochodzi z Legnicy, zaczynał tam w klubie Ikar. Od 16. roku życia związał się z Jastrzębskim Węglem i tamtejszą Akademią Talentów. Potem wspinał się po szczeblach kariery klubowej, aż do największych osiągnięć, czyli trzykrotnego mistrzostwa kraju. Od lat występuje w reprezentacji Polski. Jest wicemistrzem świata z 2022 i mistrzem Europy z 2023 roku, ważnym graczem w talii selekcjonera Nikoli Grbicia, niemniej dotychczas przede wszystkim zmiennikiem w kadrze. Teraz będzie inaczej. Pod nieobecność Pawła Zatorskiego w tym sezonie będzie numerem jeden na swojej pozycji w drużynie narodowej. Ma na koncie cztery medale Ligi Narodów, w tym złoto w 2023 r. W reprezentacji Polski debiutował w 2017 roku za kadencji trenera Ferdinando De Giorgiego.

13 lat w jednym klubie i taki pech na sam koniec. Reprezentacyjny siatkarz w rozpaczy

Chce zdobyć z Aluronem złoto Ligi Mistrzów

Odejście Kuby Popiwczaka z Jastrzębskiego Węgla było małym trzęsieniem ziemi w siatkarskim świecie. Gdy na rynku transferowym pojawia się tak mocne nazwisko, nie można się wahać i trzeba szybko podejmować decyzję. Chociaż jest jeszcze przed trzydziestką, to doświadczony już zawodnik, który od lat udowadnia klasę nie tylko w PlusLidze, ale także w reprezentacji Polski.. Nie jest tajemnicą, że kluby z naszej rodzimej ligi podczas komponowania składu muszą zwracać uwagę na limity obcokrajowców. Zakontraktowanie polskiego libero sprawi, że trener Michał Winiarski będzie mógł dużo swobodniej rotować składem – podkreślił prezes Aluronu Zawiercie Kryspin Baran.

Jastrzębianie mają nowego trenera. Po 20 latach sięgnęli po Polaka

– Wybrałem Aluron, ponieważ wiem, że jest to drużyna, która pozwoli mi walczyć o najwyższe cele oraz wygrywać najważniejsze trofea. Klub od kilku lat sukcesywnie pnie się krok po kroku do góry. Czuć w tym środowisku ogromny głód sukcesu. Mam nadzieję, że wspólnie uda nam się spełnić marzenia i zdobędziemy Ligę Mistrzów, co byłoby pierwszym takim osiągnięciem zarówno dla mnie, jak i dla klubu – stwierdził Jakub Popiwczak, który o koronę LM walczył ostatnio trzy razy z rzędu i musiał się zadowolić dwoma srebrnymi oraz brązowym medalem.

Mistrz Europy dołącza do Jurajskiej Armii! 🇵🇱🔥Nowym libero Aluron CMC Warty Zawiercie został Jakub Popiwczak. Będzie to dla niego już 14 sezon w PlusLidze.Kuba, witamy w drużynie! 💛💚#PlusLiga pic.twitter.com/tcbaTOST7e— Aluron CMC Warta Zawiercie 🏐🇵🇱 (@AluronCMC) June 18, 2025