Sebastian Świderski nie ma co do tego złudzeń! Jasny komentarz w sprawie Nikoli Grbicia

Reprezentacja Polski sezon kadrowy rozpoczęła od towarzyskiego turnieju Silesia Cup. Był to prolog dla podopiecznych Nikoli Grbicia przed prawdziwym graniem, jakie rozpoczyna się 11 czerwca. "Biało-czerwoni" w pierwszym meczu Ligi Narodów zmierzą się z Holandią, do końca tygodnia zagrają jeszcze z: Japonią, Turcją i Serbią.

Prawdziwy sprawdzian dla wielu siatkarzy

W pierwszym tygodniu reprezentacja Polski rozegra swoje mecze w Chinach, ale Grbić nie ma do dyspozycji w tych meczach siatkarzy, który w 2024 roku sięgali po srebro na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Tę sytuację skomentował Sebastian Świderski, który pozostał na stanowisku prezesa PZPS na kolejną kadencję.

- Zmiany są potrzebne, żeby był cały czas dopływ świeżej krwi do reprezentacji. To nastąpiło w tym momencie. Trzeba kiedyś dać młodym szansę, ogrywać ich. Ale to nie jest pierwszy rok, trener Grbić już kolejny raz pokazuje, że początek Ligi Narodów traktuje jako szansę dla młodszych, mniej dojrzałych - by mogli się ogrywać i obcować z najlepszymi - powiedział Świderski, które słowa przekazał portal "Interia Sport".

Sebastian Świderski jasno o nowych zawodnikach w kadrze! Nie mógł zareagować inaczej

Nie wszyscy będą mogli pomóc Grbiciowi na pewno w pierwszych tygodniach w Lidze Narodów. Mowa przede wszystkim o Mikołaju Sawickim, który został zawieszony za przyjmowanie niedozwolonej substancji.

Świderski odniósł się do debiutantów, którzy pierwszy raz wystąpią w rozgrywkach Ligi Narodów.

- Maksymilian Granieczny rozegrał fantastyczny sezon i będzie jeszcze grał w kadrze juniorów, ale na pewno będzie miał swoje szanse. Michał Gierżot, który od wielu lat jest okrzyknięty przyszłą gwiazdą naszej reprezentacji. Będzie miał okazję się pokazać i zagrać przeciwko najlepszym. Także młody Kuba Nowak, największa niespodzianka w kadrze, który do naszej reprezentacji trafił z zaplecza PlusLigi. Ale to pokazuje też, jak trener traktuje młodych, obiecujących zawodników. Nie zamyka przed nimi drzwi, chce im dać szansę, by ogrywali się i pokazali, by później można było z nich korzystać - zaznaczył prezes PZPS.