i Autor: Piotr Sumara/PLS, Materiały prasowe Wilfredo Leon, Mikołaj Sawicki

Siatkarz walczy o powrót

Dramat siatkarza reprezentacja Polski! Nikola Grbić zdradził szczegóły, ważne słowa Mikołaja Sawickiego

Mikołaj Sawicki po znakomicie rozegranym sezonie w barwach Bogdanki LUK Lublin został powołany do reprezentacji Polski. Jednak w trakcie turnieju towarzyskiego Silesia Cup zostały ujawnione szokujące informacje. W organizmie siatkarza została wykryta niedozwolona substancja przez co 25-latek musiał opuścić zgrupowanie. Nikola Grbić w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet" zdradził, co przekazał mu Sawicki.