Niesamowity rollercoaster. Myślę, że ładunek emocjonalny ogromny. Zawiercie z piekła do nieba, a my w drugą stronę. Boli niesamowicie, bo wszyscy troszkę inaczej to sobie wyobrażaliśmy, byliśmy już naprawdę bardzo blisko, a ostatecznie zostajemy z niczym i to jest najgorsze. Wiadomo, że jeszcze mecz o brąz, natomiast będzie ciężko się dźwignąć mentalnie, bo apetyty były duże. Ostatnio w Pucharze Polski cieszyliśmy się my po bardzo zaciętym meczu z drużyną z Zawiercia. Dzisiaj cieszą się oni. Tylko dwie piłki, ale w tym momencie aż dwie piłki, bo serce jest bardzo rozdarte – przyznał podłamany Popiwczak.