Polki grały zwyczajnie źle w pierwszych trzech setach, przegrywały po nich 1:2 i były momenty, gdy wydawało się, że nie zdołają podnieść się z kolan – popełniały bardzo dziwne błędy, brakowało zgrania, werwy, energii. Rywalki, z którymi Biało-Czerwonym grało się często trudno, wcale nie grały w najmocniejszym składzie. A mimo to Polki podały im rękę: grały źle od samego początku. Trener Stefano Lavarini zaskakująco spokojnie reagował na sytuację na parkiecie, nie robił nerwowych ruchów, nawet można powiedzieć, że zwlekał nieco ze zmianami. Kiedy jednak na boisku pojawiły się Martyna Łukasik i Aleksandra Gryka, pojawiło się więcej życia w grze Biało-Czerwonych.

Bardzo dziwne rzeczy na parkiecie w meczu Polek

W tym dziwnym meczu, gdzie wahania wyniku były kolosalne – trzeciego seta Polki przegrały do 17, by w czwartym wygrać do 12... – jednak na koniec udało się przejąć kontrolę nad wydarzeniami na parkiecie. Kluczem mogła być seria punktów pewnej w ataku Malwiny Smarzek, która wyszła w podstawowym składzie zamiast Magdy Stysiak. Smarzek zdobyła 17 pkt, dwa mniej niż środkowa Agnieszka Korneluk, która tak podsumowała mecz:

Trudny mecz dla nas, bardzo zły na początku, liczy się wygrana, walczyłyśmy do ostatniej piłki., Musimy poprawić wiele elementów. Nie było to ładne spotkanie, możemy zagrać lepiej. Trzeba zapomnieć o tym co wydarzyło się dzisiaj i przygotować się na jutrzejszy mecz.

Trener Stefano Lavarini był zadowolony z wyniku, ale oczywiście doskonale zdawał sobie sprawę, ile problemów miały jego podopieczne.

– Bierzemy to zwycięstwo, ale bardzo niewielka jest różnica między wygraną a przegraną – stwierdził włoski selekcjoner. – Trzeba zwrócić uwagę na to jak gramy. Mieliśmy wiele problemów, by znaleźć kontrolę nad naszą grą. Znaleźliśmy kilka rozwiązań na koniec, to coś, co pozwala myśleć pozytywnie. Przez wiele akcji jakość siatkówki nie była najwyższa, ale trzeba się cieszyć z wyniku.

W drugim meczu turnieju LN w Belgradzie Polki w czwartek 19 czerwca o 16.30 zagrają z Amerykankami.