W końcu zawalczy z Denisem Załęckim? Denis Labryga dołącza do wielkiego turnieju FAME 26!

Piąty zawodnik dołącza do walki o milion złotych w sztabkach złota! Denis Labryga wchodzi do GOLDEN TOURNAMENT - turnieju wagi ciężkiej na gali FAME 26: GOLD, która odbędzie się już 12 lipca. Fani poznają całą turniejową dziesiątkę podczas poniedziałkowego programu FAME 26: ELIMINATOR! Labryga wchodzi do gry. “Potężny Niedźwiedź” przegrał do tej pory tylko jeden pojedynek w swojej sportowej karierze przez dyskwalifikację z Michałem “Wampirem” Pasternakiem. Wcześniej pokonywał m.in. Kamila “King Konga” Mindę, Dawida “Crazy’ego” Załęckiego czy Konrada Karwata.

Na ostatniej gali czekał go największy sprawdzian w karierze. Zmierzył się na zasadach największych światowych organizacji z weteranem UFC czy KSW, Jayem Silvą. Po 15 minutach totalnej dominacji wygrał przez jednogłośną decyzję sędziów.

Labryga popularność zyskał dzięki swoim pojedynkom na gołe pięści. Po efektownych zwycięstwach trafił do świata sportowej rozrywki, w której radzi sobie znakomicie. Istnieje szansa na pojedynek dwóch gwiazd pojedynków bare knuckle - wśród uczestników jest także mistrz Gromdy, Mateusz “Don Diego” Kubiszyn. Oprócz nich w turnieju zobaczymy m.in. Denisa “Bad Boya” Załęckiego, Alberto Simao czy Normana Parke’a. Pozostałe karty zostaną odsłonięte podczas poniedziałkowego programu FAME 26: ELIMINATOR.

W jego trakcie fani zadecydują, kto zmierzy się w turnieju, wybierając ósemkę zawodników w specjalnym głosowaniu. Pozostali dwaj wojownicy stoczą pojedynek rezerwowy o prawo wejścia do turnieju jako joker w przypadku kontuzji lub niezdolności do dalszej walki.

