Iga Świątek gra w WTA Bad Homburg. Kiedy losowanie? O której godzinie drabinka?

Iga Świątek zaczyna walkę w turnieju WTA w Bad Homburg. Po treningach na Majorce najlepsza polska tenisista rusza do Niemiec, gdzie rozpocznie występy na trawie. Iga Świątek w Bad Homburg grała już dwa lata temu i doszła wtedy do półfinału, ale przed meczem o finał wycofała się z rywalizacji. Dla naszej gwiazdy to ostatni występ i próba generalna przed Wimbledonem. Sprawdź, kiedy losowanie WTA Bad Homburg 2025.