Cezary Kulesza - z murawy do świata biznesu

Początki publicznej działalności Cezarego Kuleszy związane są nierozerwalnie z piłką nożną. Jako zawodnik reprezentował barwy m.in. Olimpii Zambrów, Mławianki Mława, a przede wszystkim Jagiellonii Białystok, z którą był związany przez wiele lat. Choć jego kariera piłkarska nie obfitowała w spektakularne sukcesy na miarę reprezentacji kraju, dała mu solidne podstawy i zrozumienie futbolu od środka.

Po zakończeniu przygody z czynnym uprawianiem sportu, Kulesza nieoczekiwanie skierował swoje kroki w zupełnie inną stronę – biznes muzyczny. Założył wytwórnię Green Star, która stała się prawdziwym potentatem na rynku disco polo, promując największe gwiazdy tego gatunku. Ten etap pokazał jego zmysł do interesów.

Cezary Kulesza komentuje brak Roberta Lewandowskiego w kadrze [Rozmowa]

Powrót do futbolu i złota era Jagiellonii

Miłość do piłki nożnej jednak nie wygasła. Cezary Kulesza powrócił do futbolu, tym razem w roli działacza. W 2010 roku został prezesem Jagiellonii Białystok. To pod jego rządami klub z Podlasia przeżywał dobry okres w swojej historii. Jagiellonia zdobyła Puchar Polski (2010), Superpuchar Polski (2010), dwukrotnie wicemistrzostwo kraju (2017, 2018) i występowała w europejskich pucharach. Kulesza musiał udowodnić, że potrafi skutecznie zarządzać klubem sportowym.

Na czele polskiej piłki

Doświadczenie zdobyte w Jagiellonii oraz w strukturach PZPN (gdzie pełnił m.in. funkcję wiceprezesa ds. piłkarstwa profesjonalnego) zaowocowały w 2021 roku wyborem na stanowisko prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. To zwieńczenie jego wieloletniej działalności w futbolu i jednocześnie największe wyzwanie z którym, według wielu kibiców, kompletnie sobie nie radzi. Od tego momentu Cezary Kulesza stał się twarzą polskiej piłki. I prawdopodobnie będzie nią dalej. 30 czerwca odbędą się wybory na prezesa PZPN, a Kulesza jest jedynym kandydatem. Czy czeka nas kolejne cztery lata afer? Czy może Kulesza odmieni polską piłkę?

