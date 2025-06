Polska – Niemcy: Biało-czerwone rozgromiły Niemki. Brutalna lekcja dla rywalek

Siatkarki były już na kolanach w meczu z Holandią. A potem Smarzek i Korneluk zrobiły to

Liga Narodów siatkarek: Polki rozgromiły Niemki 3:0

Polskie siatkarki znakomicie rozpoczęły tegoroczną edycję Ligi Narodów. Przez dwa weekendy wygrały pięć z sześciu meczów. Przegrały jedynie z kadrą Turcji i to po zaciętej walce. Rywalki były wtedy lepsze po tie-breaku. Podopieczne Stefano Lavariniego wygrały trzy kolejne spotkania i kontynuują drogę do wielkich finałów. Kolejny tydzień ze zmaganiami kontynuują w Belgradzie. Biało-czerwone w piątek, 20 czerwca rozegrały spotkanie z Niemkami.

Polki zaczęły to spotkanie fenomenalnie. Przez cały mecz podopieczne Stefano Lavariniego znakomicie serwowały, co sprawiało duże problemy Niemkom. Odzwierciedlenie tego znajdowało się w wyniku. Pierwsze dwie partie Biało-czerwone wygrały do 16. Nieco więcej problemów Niemki sprawiły w ostatnim secie. Tam udało im się urwać 20 punktów.

Kiedy kolejny mecz Polek w Lidze Narodów?

Biało-czerwone kontynuują rywalizację w Belgradzie w niedzielę. Przed Polkami jeden dzień przerwy. Na zakończenie rywalizacji zmierzą się z gospodyniami, Serbkami.

Spotkanie zaplanowano na niedzielę 22 czerwca na godzinę 20:00. Transmisję na żywo można śledzić na Polsat Sport 1.

Sytuacja w tabeli Ligi Narodów kobiet

Większość drużyn rozegrała już siedem spotkań. Polki wygrały sześć z siedmiu meczów i zajmują obecnie drugie miejsce. Wyprzedzić je mogą m.in. Turczynki, które do tej pory nie przegrały jeszcze żadnego spotkania.